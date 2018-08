Els conductors que viatjaven per la via han pogut veure una gran fumera a causa de l'incendi

Actualitzada 30/08/2018 a les 15:58

Un turisme s'ha incendiat aquest migdia a l'A-7 a Tarragona. Els conductors que viatjaven per aquesta via han vist una fumerada molt gran, que s'ha esvaït de seguida, segons ha pogut saber Diari Més. El foc ha acabat calcinant completament el vehicle. No obstant això, no hi ha hagut ferits i l'incendi no ha afectat a la vegetació propera.A causa de l'incident, hi ha hagut retencions a l'A-7 als quilòmetres propers al 1.170 en sentit Barcelona, lloc on ha cremat el cotxe. Un altre vehicle s'ha parat per auxiliar i avisar als conductors que s'apartessin de carril. Una dotació de Bombers de la Generalitat s'ha desplaçat fins al lloc i una patrulla de Mossos, que ha tallat momentàniament el carril, on es trobava el vehicle.