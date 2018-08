Tarragona, Ciutat de Castells meravella als visitants estrangers

La setmana vinent s’oferirà la darrera actuació

Darrera oportunitat

Tarragona, Ciutat de Castells continua arrasant en les seves exhibicions setmanals. Ahir va ser el torn dels Xiquets del Serrallo que van aconseguir omplir el Pla de la Seu de gom a gom. L’espectacular estampa va colpir especialment als visitants forans que no havien vist mai de prop una actuació castellera.La regidora de Turisme i Estratègies de Ciutat, Inma Rodríguez, va destacar que amb Ciutat de Castells «Tarragona guanya en qualitat i autenticitat com a destinació» i va explicar que «l’esforç per intensificar-ne la promoció està donant fruits tant a les actuacions com especialment als assajos, que enguany estan resultant més reeixits que mai», va indicar. «El fet d’estar aconseguint que Ciutat de Castells s’estigui posicionant com una experiència imprescindible per als turistes que visiten la ciutat i la província ens anima a continuar amb l’aposta». Finalment, la regidora va destacar la feina de les quatre colles locals i el compromís que han adquirit i el fet que per primer cop hi ha hagut una colla convidada: els Nois de la Torre. Les actuacions a la plaça de les Cols i el pla de la Seu han omplert els espais de públic en totes les sessions i els assajos han arribat al ple diverses vegades. En total, tant pel volum d’assistència com per nombre d’activitats programades, el públic assistent ha crescut notablement respecte de l’edició de 2017.El pròxim dimecres els Xiquets de Tarragona oferiran la darrera exhibició de la temporada de Ciutat de Castells, a la plaça de les Cols. Els assajos encara es podran visitar aquest divendres i els dies 4, 7, i 14 de setembre.