Les Llars de l'Arrabassada i Bonavista arranquen curs amb càtering provisional

La municipalització d’aquests dos centres infantils ha patit alguns endarreriments administratius

Actualitzada 29/08/2018 a les 21:06

La municipalització de les dues Llars d’Infants de l’Arrabassada i de Bonavista, que fins aquest darrer curs havien estat gestionades per la Xarxa Santa Tecla, ha patit alguns endarreriments administratius. L’inici del nou curs escolar es farà ja, en aquests dos centres, sota la gestió directa de l’Institut Municipal d’Educació (IMET), si bé, l’adjudicació definitiva del servei de càtering en ambdues llars encara s’endarrerirà fins al mes d’octubre. El consistori treia, aquest darrer dilluns, a concurs públic la gestió del servei de menjador en aquests espais amb caràcter d’urgència, si bé, la formalització del contracte no podrà realitzar-se de cara a l’inici del curs. El contracte de càtering de les dues llars, per un període d’11 mesos, compta amb un pressupost màxim de 90.763 euros (IVA inclòs). A fi de no deixar als petits sense servei de menjador en aquest lapse de temps, l’IMET ha previst la contractació temporal d’una empresa de càtering al llarg del mes de setembre. D’aquesta forma, tot i la manca del servei definitiu, els petits i les famílies no notaran cap diferència.