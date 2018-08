Les herbes creixen a la plaça principal de Torres Jordi

Els veïns lamenten que l’Ajuntament no actuï per retirar la vegetació

Actualitzada 29/08/2018 a les 20:53

Alguns veïns i d’altres ciutadans que en aquests darrers dies han passejat per la plaça central del barri de Torres Jordi i Residencial Palau han quedat sobtats per l’estat de deixadesa que presenta. Les pluges que han anat caient en les darreres setmanes han propiciat el creixement de desenes d’herbes al voltant de les juntes de les rajoles de tot el perímetre. A més, algunes deixalles s’han anat acumulant en un dels racons del parc infantil. Ahir, la Brigada municipal va realitzar tasques de manteniment en aquesta gran plaça, pintant els bancs de fusta, però no es va retirar la vegetació.A les xarxes socials, diferents veïns han expressat en els darrers dies el seu malestar amb el consistori tarragoní per aquesta situació, tot recordant que alguns dels fanals situats en el mateix punt, ja fa anys que no funcionen correctament i no han estat arreglats. Demanen que s’actuï a la zona.