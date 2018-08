La Guàrdia Urbana ja treballa per implementar els policies de barri

Comandaments del cos policial tarragoní estan definint amb quins recursos personals i tècnics podran comptar, i en quines zones se situaran

Comandaments de la Guàrdia Urbana de Tarragona ja treballen en la implementació de la figura del policia de barri, un element molt reivindicat per les entitats veïnals de la ciutat. «S’està fent una feina a nivell tècnic. Primer cal analitzar quins recursos, quin personal o quins vehicles tenim per oferir aquest servei», apunta a Diari Més el regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Villamayor. Tot i que encara no hi ha fixats, oficialment, ni data ni terminis concrets per a la seva posada en marxa, ni tampoc els primers barris on se situaran, l’edil socialista remarca que la intenció del cos policial és treballar en la línia de reforçar la unitat de proximitat creada l’any 2009, que té la tasca de relacionar-se amb la ciutadania i d’entrevistar-se periòdicament amb diferents col·lectius de Tarragona per conèixer a fons les principals problemàtiques de la població.La creació d’aquestes parelles d’agents de policia que treballaran únicament en un sol barri, a temps complet, és possible, entre altres aspectes, segons refereix Villamayor, per l’increment d’efectius que el cos policial tarragoní està experimentant en els darrers exercicis: el 2017 es van incorporar 18 agents i entre 2018 i 2019 hi haurà d’altres 20 nous efectius a la plantilla.Aquest passat abril el consell plenari, a partir d’una moció del PDeCAT, aprovava la implementació d’aquesta unitat, però cal remarcar que el Pla de Seguretat Local, aprovat al gener de l’any 2013, i actualment en vigència, ja recull la «creació de la policia de barri», amb l’objectiu «d’augmentar la seguretat en els barris i fer el cos policial més proper a la ciutadania». Segons es recull en el document, «el municipi de Tarragona ha de donar als seus ciutadans no només un servei policial per perseguir els delictes, sinó també un servei preventiu i proper als problemes quotidians», d’aquí que es consideri «convenient» aquesta figura, el que es resumeix com a «una policia per un entorn de convivència».En el Pla de Seguretat s’especifica que aquests agents tindrien, sobretot, la funció d’intervenir en conflictes veïnals. «La seva feina és vetllar per la població en temes de veïnatge, ajudar en tot allò que passa al barri i que necessita la seva intervenció».Aquesta nova figura, en la línia de la tasca que ja realitzen els agents de proximitat, haurà de vetllar per prevenir i anticipar-se als conflictes, mitjançant accions planificades, com ara el patrullatge dirigit, per treballar els diferents punts conflictius, o el patrullatge a peu, que permetrà als agents recollir demandes i requeriments, especialment pel que respecta a petits fets delictius i conductes incíviques. El Pla de Seguretat, que va ser consensuat a la Junta Local de Seguretat de Tarragona de l’any 2012, remarca que «per tal que la feina del policia de barri tingui èxit, necessita la col·laboració de totes les persones que viuen al barri».El regidor responsable de Seguretat Ciutadana, Javier Villamayor, remarca que la Guàrdia Urbana ja està portant a terme mesures per apropar-se a les problemàtiques de la ciutadania, com ara la posada en marxa d’una oficina mòbil de recepció de denúncies, mitjançant una furgoneta de la unitat d’Atestats i dos agents, a la Part Alta de la ciutat, aquest mateix mes d’agost.