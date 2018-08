L'Ajuntament vol convertir l'entorn de llac de l'Anella en un gran espai lúdic

Diversos departaments municipals treballen per licitar, de manera conjunta, serveis de bar, lloguer de barques i bicicletes i, fins i tot, d’un rocòdrom

Actualitzada 30/08/2018 a les 08:27

Sense calendari

Quatre amarradors

La quietud que es viu al voltant del llac de l’Anella Mediterrània podria veure’s alterada abans que arribi el pròxim estiu, si prospera de manera positiva la intenció de l’Ajuntament de crear, al seu entorn, un gran espai lúdic. La idea inicial era habilitar un servei de lloguer de barques de passeig, i per aquest motiu ja hi ha un embarcador amb quatre amarradors. L’objectiu inicial ha variat i, ara, és més ambiciós, segons ha informat a aquesta redacció el regidor de Ciutat Intel·ligent Javier Villamayor. Un bar, serveis de lloguer de bicicletes i patinets i, fins i tot, la instal·lació d’un rocòdrom, són altres elements en els qualsi treballa l’Ajuntament.Villamayor va comentar que un estudi de viabilitat de l’Anella Mediterrània realitzat per la Generalitat de Catalunya abans de la celebració dels Jocs ja preveia la possibilitat d’incorporar propostes alternatives. Avui, dijous, Villamayor mantindrà una reunió de treball amb el regidor responsable de l’atorgament de llicències, Josep Acero, i demà ho farà amb l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros. En l’ordre del dia està analitzar aspectes vinculats a la concessió i al temps de durada, així com valorar aspectes com el tipus de guingueta que es podria habilitar a la zona i els serveis d’esbarjo a oferir als ciutadans. En el futur, el complex de l’Anella Mediterrània s’haurà de contemplar com «un parc urbà», va dir Villamayor.El regidor, qui també va ser el comissionat per als Jocs Mediterranis, va apuntar que «en els pròxims anys aquesta zona de Tarragona experimentarà un important desenvolupament, ja que, a molt poca distància del llac, obrirà Ikea, es construiran habitatges i entrarà en funcionament la Ciutat Esportiva del Nàstic, amb la qual cosa moltes persones es mouran per aquest espai». La transformació de l’entorn de l’Anella «farà que sigui més atractiu del que ja és ara», va afegir. És per aquest motiu que la previsió de l’Ajuntament és «fer una concessió col·lectiva de tots els elements que aniran al voltant del llac», va remarcar.L’edil no va avançar cap calendari i va apuntar que els processos administratius són lents i, a més, «volem estudiar el projecte a consciència». En qualsevol cas, «no volem que es dilati en el temps ni precipitar-nos a l’hora de prendre decisions». Abans d’adoptar qualsevol mesura, «hem de reunir-nos amb els diversos sectors i escoltar les seves idees», va subratllar Villamayor.Tot i no fer esment a cap calendari, el regidor sí que va expressar el seu desig que l’embarcador, el bar i altres serveis puguin estar a ple rendiment la pròxima primavera. Villamayor va recordar que «s’han de redactar el plec de condicions i, per tant, s’ha de deixar treballar els tècnics». «No ens hem fixat cap termini, però el nostre desig és que la proposta que fem per a l’entorn del llac de l’Anella sigui una realitat com més aviat possible», va insistir l’edil.A l’espera de veure com avança el projecte, de moment ja és una realitat l’embarcador. L’estructura està formada per una passarel·la d’accés a la plataforma on estan ubicats els amarradors, que ocupa una superfície de 8x2,5 metres i disposa d’un sistema basculant format per sis flotadors. Aquesta mesura ha estat adoptada amb l’objectiu que l’embarcador s’adapti a les fluctuacions del nivell de la làmina d’aigua. La profunditat del llac és d’un metre i mig.En el futur, el llac pot convertir-se en un punt d’atracció per als amants de la natura. Des de fa unes setmanes, han fet del llac el seu hàbitat diversos ànecs salvatges que li aporten vida, a més d’altres espècies com libèl·lules. Per altra banda, a pocs metres de distància hi ha una zona habilitada com a espai destinat a pícnics.