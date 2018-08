Els veïns del Port sortiran al carrer per reivindicar «un barri digne»

L’acció de protesta tindrà lloc abans de les eleccions per escollir nova junta a l’octubre

Actualitzada 30/08/2018 a les 11:04

La paciència dels veïns del Barri del Port ha arribat a un punt extrem. Estan farts de sorolls, brutícia i inseguretat, i des de fa mesos reclamen a l’Ajuntament una intervenció per aturar la degradació dels seus carrers. La presidenta de l’Associació de Veïns Barri del Port, Carme Puig, va manifestar ahir a aquesta redacció que, «abans de les eleccions per a escollir la nova junta, previstes per al mes d’octubre», es decidirà una acció de protesta i reivindicativa. Puig va manifestar que «molta gent vol sortir al carrer i, a inicis de setembre, convocarem una reunió oberta a tots els veïns on es decidiran quines accions es duen a terme».«Les queixes» que arriben fins a la seu de l’entitat veïnal «són constants i diàries», i «la gent està per la labor de fer alguna acció de protesta i per demanar a l’Ajuntament que adopti solucions», va explicar Puig. L’objectiu és que «les mobilitzacions es facin abans de les eleccions a l’associació i, fins i tot, podrien tenir lloc el mes de setembre», va puntualitzar.Fa temps que l’associació du a terme una campanya a favor «d’un barri digne». En aquest sentit, la junta fins i tot «ha mantingut contactes amb partits polítics per explicar-los la situació que viu», però no ha arribat cap resposta satisfactòria de l’equip de govern. Puig va recordar que en un recent ple municipal «es va aprovar una moció demanant solucions, però no s’ha fet res».L’objectiu de les mobilitzacions no serà altra que «acabar amb el deteriorament que pateix el barri i que cada dia va a més», va insistir Puig, qui va remarcar que «la situació és cada cop pitjor».La brutícia i l’incivisme estan castigant el barri, segons defensen els veïns, els quals lamenten «la inseguretat, cada cop més agreujada pel vandalisme, baralles, robatoris, venda de droga i ocupacions il·legals», realitats que s’han convertit en habituals.En els darrers dies, el blog de l’associació no para de publicar imatges de contenidors plens de brossa i gran quantitat de deixalles deixades al seu voltant, fet pel qual l’entitat demana una major intervenció per part dels serveis de neteja dependents de l’Ajuntament.El Barri del Port ha estat, també, un dels espais de la ciutat on, darrerament, s’han trencat més vidres de vehicles aparcats en els seus carrers. A més, els veïns dubten de l’eficàcia de les càmeres de seguretat que ens van instal·lar en punts com Apodaca i plaça dels Carros.