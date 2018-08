El Síndic actua d'ofici en el cas de l'adolescent atropellat a l'autovia A-27 a Tarragona

Ha demanat a la DGAIA que aclareixi si el jove efectivament estava tutelat

El Síndic de Greuges de Catalunya actua d'ofici en el cas del menor de 17 anys que va morir atropellat dissabte de matinada a l'autovia A-27 a Tarragona. S'ha adreçat a la DGAIA perquè aclareixi si el jove efectivament estava sota la tutela de la Generalitat i, en cas afirmatiu, quina era la mesura de protecció que tenia. També ha demanat conèixer si el menor estava sol en el moment de l'accident, els motius pels quals es trobava al lloc dels fets i les mesures que s'hagin adoptat en relació amb el cas. El Síndic ha tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació de l'atropellament mortal que va patir el jove que circulava amb monopatí durant la nit del 26 al 27 d'agost, a prop de la ciutat de Tarragona.El jove anava en un monopatí a les 6.30 hores de la matinada per un carril de circulació de vehicles de l'autovia A-27 i, a l'altura del punt quilomètric 2.3, va ser atropellat per un vehicle. Segons la informació de què es disposa, el jove va morir a l'acte. També s'havia apuntat que el jove estaria sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), tot i que no ha transcendit el tipus de protecció que tenia. Els Mossos d'Esquadra ja han iniciat una investigació per esclarir les causes de l'accident.