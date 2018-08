Cs Tarragona esborren llaços grocs per Tarragona

Rubén Viñuales i altres components de la formació taronja s'han passejat per la ciutat treient símbols

Actualitzada 30/08/2018 a les 18:10

@rvinualescs Els carrers són l'espai neutre on les nostres llibertats conflueixen. Els carrers no poden ser només d'una part de la societat i avui hem volgut retornar al seu estat original el mobiliari urbà que estava pintat a Tarragona per demostrar que els carrers són de tots pic.twitter.com/roNXVUtOx7 — Ciutadans Tarragona (@Cs_Tarragona) 30 d’agost de 2018

El regidor i portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona, Rubén Viñuales, ha esborrat aquest matí llaços grocs pintats per Tarragona. Aquest no ho ha fet sol, l'han acompanyat altres components de la formació taronja com Lorena Roldán o Sonia Orts, entre d'altres.Els polítics han pintat amb pintura blava per sobre dels llaços grocs que hi havia als pilons de formigó situats a la Rambla Nova, després dels atemptats de Cambrils i Barcelona. També han esborrat els símbols que hi havia en una de les entrades a la Plaça del Rei.Segons Viñuales «els carrers són l'espai neutre on les nostres llibertats conflueixen. Els carrers no poden ser només d'una part de la societat i avui hem volgut retornar al seu estat original el mobiliari urbà que estava pintat a Tarragona, per demostrar que els carrers són de tots».Aquest acció arriba després que el passat dimecres el president de Cs, Albert Rivera, i la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, retiressin llaços grocs situats en una tanca a la rambla d'Àngel Guimerà d'Alella (Maresme) per netejar l'espai públic de símbols ideològics» davant la inacció del govern espanyol.