Creix el nombre de persones que volen denunciar Finques Pallaresos

Demà, divendres, tenen una reunió clau amb l’advocat on plantejaran presentar demanda conjunta

Actualitzada 30/08/2018 a les 09:02

Un ampli col·lectiu de persones que es consideren «estafades» per Finques Pallaresos mantindrà una reunió amb el seu advocat demà, divendres, per concretar l’opció de presentar una demanda penal conjunta contra la immobiliària, va informar ahir a aquesta redacció Noemí Acuña, persona que gairebé fa dos anys va crear un grup de whatsapp «per poder unir-nos». Les informacions que en els darrers dies s’han publicat sobre el cas han fet que «més persones s’hagin integrat al grup». En concret, ahir, dimecres, es van apuntar les dues darreres, residents al centre de Tarragona.En els darrers dies, el grup de whatsapp ha passat de tenir 24 membres, en la seva majoria de Sant Pere i Sant Pau, «a una trentena», va informar Acuña, qui va recordar que «encara hi ha afectats que no ens coneixen». Segons va apuntar, «la majoria dels membres del grup ja s’han mostrat partidaris de presentar una demanda penal conjunta per fer més força», tot i que «tots tenim interposada una denúncia contra Finques Pallaresos». La possibilitat de plantejar la demanda conjunta «està oberta i, segons la meva opinió, és la millor i penso que serà la decisió que prendrà el col·lectiu», va apuntar.Les persones que «considerem» que la immobiliària «ens ha estafat» volen «recuperar allò que és nostre», va dir Acuña, qui va recordar que «fins i tot tenim al grup gent de Saragossa que també van tenir la mala sort de contactar amb Finques Pallaresos i n’hi ha d’altres que, estic convençuda, s’afegiran».