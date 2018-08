Almenys setze cotxes apareixen amb vidres trencats aquest dijous a Tarragona

Vuit dels afectats ha presentat denúncia als Mossos d'Esquadra i quatre ho han fet a la Guàrdia Urbana, mentre els altres casos detectats encara no han estat denunciats

La problemàtica de la trencadissa de vidres a cotxes estacionats a Tarragona, lluny d'acabar-se, s'ha tornat a repetir la matinada d'aquest dijous. En total, la Guàrdia Urbana ha detectat almenys setze vehicles estacionats a diferents carrers de la ciutat que aquest matí han aparegut amb vidres trencats. Vuit dels afectats ho han denunciat als Mossos d'Esquadra, mentre que uns altres quatre ho han fet davant la Guàrdia Urbana. Hi ha casos que encara no s'han notificat als cossos policials i, per tant, no es descarten més denúncies.El lladre o lladres han actuat, la matinada d'aquest dijous, en carrers de diverses zones de Tarragona. Els propietaris dels vehicles afectats s'han trobat amb què els havien trencat alguns dels vidres davanters per tal de sostreure'ls objectes de l'interior. En total, segons el que ha pogut detectar la Guàrdia Urbana, han aparegut 8 cotxes amb vidres trencats al carrer Enric d'Ossó, 3 a Vidal i Barraquer, 1 a Pin i Soler, 1 al carrer dels Caputxins, 1 al carrer Cervantes i 1 a la plaça Prim. Segons ha pogut saber el Diari Més, un cotxe aparcat a Manuel de Falla també hauria resultat afectat.D'aquesta manera, doncs, almenys 16 vehicles han estat víctimes la matinada d'aquest dijous d'una problemàtica que assola Tarragona des de fa uns mesos. El darrer episodi del qual en va tenir constància el Diari Més abans del d'aquest dijous es va produir el passat divendres i va afectar uns vuit cotxes. Aquests fets causen una gran preocupació entre els veïns de la ciutat, ja que s'han convertit en força habituals.