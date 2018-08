Un grup de joves de Cala Romana i Boscos netejaran la zona un cop al mes

La promotora d’aquesta experiència, Mar Tarrats, afirma que «hem decidit fer-ho nosaltres perquè truquem a l’Ajuntament i no ens fan cas»

Netejar l’espai natural que hi ha entre Cala Romana i Boscos, un dels corredors verds de Tarragona, és l’objectiu que s’han marcat joves residents en la zona, farts de veure com l’entorn està ple de deixalles, abocadors incontrolats i materials de tot tipus deixats entre els arbres a la vora dels camins. La setmana passada, el grup de voluntaris va dur a terme la primera acció, però no serà l’última. Mar Tarrats, promotora d’aquesta iniciativa popular, va explicar a aquesta redacció que la idea li va sorgir fa tres setmanes. «Visc a Cala Romana, surto a passejar el gos i en bicicleta per la zona i el que veus al teu voltant és brutícia». «En diverses ocasions he trucat al telèfon de l’Ajuntament perquè treguin les deixalles, però no en fan cas», va afegir. És per això que, junt amb altres dotze joves d’entre 18 i 25 anys, va dedicar unes hores del seu temps a recollir brutícia.En una tarda, el grup de voluntaris van treure del bosc més de 50 bosses plenes de deixalles com sofàs, runa de construcció, metalls o vidres, entre altres elements deixats per persones que no tenen gens de respecte per la natura i que, amb les seves accions, embruten una zona verda i de gran valor paisatgístic i ecològic.En els darrers dies, el grup inicial ha crescut pel que fa al nombre dels seus components. «S’ha afegit gent», va comentar Tarrats, qui va anunciar que l’objectiu de futur «és reunir-nos un cop al mes per retirar deixalles, ja que, si no ho fem nosaltres, no ho fa ningú», en clara crítica a l’Ajuntament de Tarragona.Tarrats va anunciar a aquesta redacció que «hem creat un grup de whatssapp i tothom que vulgui unir-se a les recollides és benvingut». «Mitjançant les xarxes socials anirem informant de pròximes recollides», va indicar.Mar Tarrats va ser contundent en dir que «la meva intenció principal és fer pressió davant l’Ajuntament perquè netegi tota aquella zona de bosc, ja que, ara mateix, sembla un abocador». En aquest context, va agregar que «són diversos els veïns que han denunciat la presència d’abocadors, però l’Ajuntament no fa res: portem així uns quants anys». «La nostra intenció és constituir un grup de voluntaris i fer accions com la de la setmana passada de manera periòdica, ja que hi ha molta feina a fer», va dir. La promotora de la iniciativa va remarcar que «el bosc és de tots, cuidem-lo i no fem d’ell un abocador il·legal».Per altra banda, Tarrats va suggerir que «l’Ajuntament podria contribuir a la tasca de neteja que farem, cedint-nos maquinària, ja que entre les restes trobem, fins i tot, banyeres que pesen molt i que no podem treure, així com gran quantitat de restes d’obres, impossible d’agafar amb les mans».La denúncia del grup de joves de Cala Romana i Boscos no és la primera que es fa. Des de fa anys, en els camins de la zona apareixen abocadors il·legals que agredeixen el medi natural. «La solució hauria d’arribar de l’administració», va dir Tarrats, tot i el compromís del grup de joves se seguir endavant amb aquesta tasca solidària. Aquest espai, vinculat a l’Anella Verda, és molt utilitzat per persones que practiquen ciclisme de muntanya i altres que recorren els camins a peu.