L'Ajuntament de Tarragona ha ordenat tornar-los a treure la matinada d'aquest dimecres

Actualitzada 29/08/2018 a les 10:39

Tira i afluixa en la polèmica dels llaços grocs penjats a la Muralla de Tarragona. Aquests símbols per la llibertat dels polítics que es troben a la presó per l'1 d'octubre van tornar a aparèixer ahir en aquest indret després de ser retirats, només fa uns dies, per operaris de l'Ajuntament de Tarragona. Aquest dimecres però, tan sols un dia després que es tornessin a penjar, els llaços han tornat a desaparèixer. El consistori ha confirmat a aquest mitjà que operaris de la brigada municipal han procedit a treure els símbols durant la nit i matinada d'avui. El grup municipal del PP a l'Ajuntament de Tarragona ja va advertir en un comunicat emès després de la reaparició de llaços grocs a l'indret que els traurien «tants cops com faci falta».La penjada de llaços a la xarxa protectora anticoloms que hi ha entre la porta de la Muralla i el Portal del Roser ha causat una gran polèmica, ja que diversos usaris han considerat a la xarxa social que els símbols «embruten» un lloc declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. Els llaços es van penjar per primer cop cap a principis del mes d'agost i l'Ajuntament va procedir a retirar-los la matinada del dia 22 d'aquest mateix mes al·legant els llaços ja portaven «prou dies» a la muralla i que «no es podia permetre per més temps perquè la muralla és una de les parts més importants del patrimoni històric de la ciutat». Ahir dimarts 28 d'agost però, la Muralla va tornar a aparèixer plena d'aquests símbols. El PP de Tarragona va reaccionar a aquest fe t tot dient que retirarien «els plàstics grocs» d'aquest lloc «tants cops com faci falta». «Condemnem de nou la col·locació de plàstics grocs, que retirarem de manera immediata», va manifestar el portaveu del PP i primer tinent d'alcalde de la ciutat, José Luis Martín, que va titllar de «lamentable» que «alguns brètols embrutin monuments Patrimoni de la Humanitat per mostrar missatges polítics». Les seves paraules s'han complert i el consistori ha ordenat retirar-los durant la matinada d'aquest dimecres.