Torna a desapareixèr la noia de 17 anys de Torreforta del centre de menors de Tordera

La família assegura que, en les últimes setmanes, ha desaparegut diversos cops

Actualitzada 29/08/2018 a les 16:55

Des de dimarts per la nit, Esmeralda Leal Yeste, de 17 anys i veïna de Torreforta, es troba desapareguda. La noia es troba internada al centre de menors de Mas Ritort de Tordera (Maresme). Segons ha explicat la família, Esmeralda es va escapar amb una altra noia, tot i que aquesta va ser localitzada. Ambdues van demanar a una altra companya que distragués als monitors per tal d'escapar-se.La seva mare Alícia, que no té la tutela, assegura que en les últimes setmanes ha desaparegut diversos cops. Per això, ha fet una crida per intentar localitzar-la. La noia pateix una minusvalidesa del 41% per transtorn bipolar i té problemes de conducta. També compta amb una cicatriu a la cama esquerra i a la parpella de l'ull dret. Es desconeix la roba que duia durant la seva desaparició.La seva mare demana que si algú la veu, que no l'avisi directament, ja que es podria amagar. Demana que avisin a les autoritats o al número de contacte de la família 653 520 110.