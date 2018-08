S'ensorra part del sostre d'un pis al Serrallo

La propietària ha resultat ferida lleu per un cop al cap

Part del sostre d'un pis d'un edifici de tres plantes a la part baixa de Tarragona s'ha esfondrat aquesta tarda. Els Bombers de la Generalitat han rebut a les 18.38 hores l'avís de la caiguda d'una part del sostre de canyís de la cuina del primer pis del carrer Nou de Sant Pau número 6. Com a conseqüència, la propietària ha resultat ferida lleu per un cop al cap i ha estat traslladada a un centre sanitari.Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues dotacions de Bombers, diverses unitats del SEM i la Guàrdia Urbana de Tarragona. A causa de l'esfondrament, s'ha sol·licitat la presència de l'arquitecte municipal per valorar els danys. Els immobles del costat no han quedat afectats. L'Ajuntament de Tarragona reallotjarà a la propietària a un hotel, en cas que no pugui quedar-se a casa d'algun familiar.