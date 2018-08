Entren a robar a un basar xinès de les Gavarres tot trencant el vidre de la porta d'entrada

Els Mossos d’Esquadra van detenir a un noi i una noia com a presumptes autors del robatori amb força

Actualitzada 29/08/2018 a les 11:50

El basar xinès de les Gavarres situat al carrer Josep Maria Folch i Torres va ser objecte, la nit del passat dilluns, d’un robatori amb força. Els Mossos d’Esquadra han detingut a un home i una dona, de 27 i 24 anys i veïns de Tarragona i la Pobla de Montornès, respectivament, com a presumptes autors dels fets.La policia autonòmica va rebre un avís a les 23.53h del passat dilluns que algú havia entrat a robar en el mencionat establiment. Els lladres van trencar el vidre de la porta d’entrada del basar per tal d’accedir al seu interior, d’on es van endur diversos articles de la botiga tals com auriculars i encenedors.L’entrada dels lladres va fer saltar l’alarma, mentre que les càmeres de vigilància van enregistrar la imatge dels dos autors dels fets. Gràcies a aquestes imatges, que revelaven que els lladres eren un noi i una noia joves, Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra van poder iniciar la recerca amb una descripció acurada dels lladres.Els agents finalment van localitzar els presumptes autors dels fets al carrer Riu Llobregat passades la 1.30h de la matinada del dimarts. Totes dues persones van quedar detingudes per un delicte de robatori amb força en establiment.