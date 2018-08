Els afectats d'iDental exposaran el seu cas al Parlament el setembre

El grup afirma que un banc diu que cancela el crèdit «si es contracta un crèdit amb Dentix»

Actualitzada 29/08/2018 a les 08:24

«Amenaces dels bancs»

Els moviments que els tarragonins afectats pel tancament de la clínica d’iDental fan davant els estaments polítics comencen a tenir els seus efectes. La portaveu del grup pertanyent a la plataforma Adafi, Eva Francés, va anunciar ahir a aquesta redacció que el pròxim mes de setembre «exposarem el nostre cas al Parlament», moment que aprofitaran per demanar que s’arbitri una fórmula «per poder accedir-hi a peritatges gratuïts, ja que la major part dels afectats són persones amb recursos econòmics escassos i molts són pensionistes».Francés va informar que la pròxima setmana «tindrem una reunió amb la diputada d’ERC Raquel Sans» i el 27 d’agost la trobada serà «amb el regidor de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Martí». La portaveu dels afectats d’iDental va lamentar «el cas omís que ens fa l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, amb qui no ens hem pogut reunir».Per altra banda, el 15 de setembre tres advocats del col·lectiu Legales Sin Fronteras mantindran una nova reunió amb afectats d’iDental de Tarragona, per aprofundir en cada un dels casos i assessorar la gent. Francés va dir que «molts afectats són partidaris de presentar una demanda col·lectiva» contra els responsables de la cadena de clíniques iDental. La trobada amb els advocats es farà entre les 9 del matí i les 8 del vespre. Els lletrats estimen que hauran de dedicar una hora per persona afectada, com a conseqüència de la complicació de molts dels casos. Francés va voler deixar molt clar que «no es tracta d’una estafa, com va insistir a dir el responsable de Sanitat a Tarragona en una reunió que vam mantenir amb ell, sinó d’un evident cas de mala praxi, a més d’una estafa». Sanitat «ens ha ofert que qui es consideri víctima d’una mala praxi, ompli un formulari i es mirarà si se’l pot ajudar», va remarcar la portaveu.A més de les conseqüències físiques que pateixen els afectats, amb tractaments bucals a mitges, també van haver de demanar crèdits amb determinats bancs amb els quals treballava iDental. Francés va citar ahir un establiment bancari que «ens amenaça i, per exemple, diu que retornarà el diner del crèdit per incompliment del tractament, sempre que l’afectat accepti contractar un de nou amb una altra cadena dental, Dentix, a la qual et deriva». També va alertar de l’aparició d’un «nou cas iDental».