Bonavista demanarà formalment comptar amb els policies de barri

«No és el mateix que hi hagi un succés i s’hagin de desplaçar a què estiguin patrullant al mateix barri», explica la presidenta de l’entitat veïnal

Actualitzada 29/08/2018 a les 11:30

El policia de barri, aprovat al ple

Els veïns de Bonavista volen comptar amb una parella d’agents de la Guàrdia Urbana que es dediquin plenament al barri. L’associació de veïns traslladarà formalment aquesta idea al regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Villamayor, en una reunió que es durà a terme aquest mes de setembre. «Ja hem sol·licitat la reunió on volem tractar molts temes relacionats amb el barri i on parlarem especialment de la seguretat. Volem demanar que posin més vigilància», explica a aquest diari la presidenta de l’entitat, Loli Gutiérrez. «Cal una major presència de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra a Bonavista. No és el mateix que hi hagi algun succés i s’hagin de desplaçar des del punt on es trobin a què estiguin patrullant al mateix barri, es resoldria qualsevol problema molt més ràpid», indica la líder veïnal del barri de Bonavista.«Des de la junta de l’associació el que volem és que hi hagi una parella d’agents de proximitat la Guàrdia Urbana, que estiguin aquí donant voltes a peu», desgrana Gutiérrez, qui consideraria molt positiu que aquests policies poguessin establir relació amb el veïnat, a fi de conèixer en profunditat l’entorn. «Bonavista s’ha fet molt gran i hi ha molta gent. Creiem que és important que si passa alguna cosa, pugui haver-hi algú que actuï immediatament», referma la presidenta de l’associació. Els veïns creuen que la presència constant dels agents podria ajudar a resoldre també les petites problemàtiques de convivència del dia a dia.De fet entre els residents es constatava aquesta mateixa setmana la necessitat, apuntant a un petit fet ocorregut dies enrere: uns joves, menors d’edat van saltar el perímetre del complex esportiu municipal per tal de banyar-se de nit a la piscina. Expliquen que uns veïns van alertar als agents de la Guàrdia Urbana, que s’haurien personat amb rapidesa a l’espai i haurien requerit als nois que sortissin. L’endemà, tot i que els agents, suposadament, ja els havien cridat l’atenció la nit anterior, ho van tornar a fer, segons fonts veïnals.La figura de l’agent de barri, llargament reclamada per les diferents associacions de veïns de la ciutat, s’implementarà a Tarragona. Almenys així ho va aprovar el plenari municipal el passat mes d’abril, a proposta del PDeCAT, amb 23 vots a favor, dos vots en contra i una abstenció. «Davant, d’una banda, de l’increment progressiu de la plantilla de la Guàrdia Urbana i, de l’altra, de la percepció d’inseguretat que manifesten multitud de veïns i veïnes de diferents zones de la ciutat, considerem necessària la creació de la policia de barri», apuntava el partit encapçalat per Dídac Nadal.El concepte es basa en el fet que dos agents de la Guàrdia Urbana passin a convertir-se en el referent de cada un dels barris de la ciutat, «que es creï una relació continua de proximitat entre els agents i la ciutadania amb mètodes de treball encaminats a vetllar per la prevenció, la seguretat i la convivència amb l’objectiu d’anticipar-se als possibles conflictes i intervenir de forma ràpida i eficaç davant de la resolució de problemàtiques», es va enumerar des del grup municipal del PDeCAT.