Adif destina 1,4 milions a pantalles acústiques entre Tarragona i Cunit

Es redactarà el projecte de construcció, on el gestor ja marca «sis zones d’alta prioritat d’actuació» i 17 quilòmetres concrets

Actualitzada 29/08/2018 a les 08:51

Registres de més de 75 decibels

Possibles expropiacions

Adif arrenca els tràmits administratius per instal·lar les reclamades pantalles de protecció acústica a la via de costa, en el tram comprés entre l’estació de Tarragona i Cunit, que acollirà el tercer fil ferroviari. La companyia pública ha tret a concurs la redacció del projecte de construcció, amb un import màxim d’1.419.339 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 16 mesos a partir de l’adjudicació del contracte. «L’àmbit del treball es correspon amb els trams on es localitzen zones que superen els objectius de la qualitat acústica i es plantegen, com a necessàries, actuacions correctores de l’impacte sonor, només essent objecte d’anàlisi i definició aquelles qualificades com d’alta prioritat d’actuació», es desgrana en el plec de condicions. «També es consideraran aquelles zones on s’hagin detectat queixes veïnals», s’afegeix, en clara referència, entre d’altres, als diversos càmpings tarragonins que han arribat a dur el projecte del Corredor Mediterrani per la línia de costa, al Tribunal Suprem.En l’àmbit de la província, s’han analitzat prop de 40 quilòmetres de traçat ferroviari, dels quals els tècnics han identificat una vintena de zones «de conflicte». Serà l’empresa consultora que s’adjudiqui el contracte qui determinarà «aquelles que resultin d’alta prioritat d’actuació». Adif estima que, inicialment, són sis les zones a considerar amb alta prioritat, si bé, el gestor ferroviari apunta necessari actuar en 17 quilòmetres del traçat entre Tarragona i Cunit. «Es valora que pugui precisar-se la definició d’unes 16 pantalles, amb diferents dimensions i emplaçaments», s’indica. L’empresa que realitzi el projecte de construcció haurà de precisar, amb l’aixecament dels murs protectors, «l’eficàcia acústica generada».El plantejament de les zones es deriva del detallat Mapa Estratégico de Ruido de los Grandes Ejes Ferroviarios, on s’apunten les zones on s’incompleixen els objectius de qualitat acústica, amb especial atenció a les construccions d’ús residencial, docent i sanitari. «A la ciutat de Tarragona les bandes d’afecció són molt estretes, observant-se, no obstant, afecció sobre la població. Tant al mateix nucli urbà com a la zona residencial costera existeixen diversos edificis afectats per sobre del que es recomana», es reconeix en l’estudi sol·licitat pel gestor ferroviari. «Són bastants els nuclis que han de destacar-se per registrar una major afectació», s’indica en el text, referint les localitats d’Altafulla, Torredembarra, Sant Vicents de Calders, Calafell i Cunit.Al terme municipal de Tarragona l’informe del gestor ferroviari destaca fins a deu punts on s’ha detectat afectació acústica sobre la població. Concretament identifica dos trams del traçat al seu pas per la platja del Miracle, tot el recorregut posterior en paral·lel a la Via Augusta, el barri de la Vall de l’Arrabassada, la zona on transita a tocar de la platja de la Savinosa i el sud de la urbanització de Cala Romana. Pel que respecta als càmpings de la ciutat, Adif remarca problemàtiques «al costat de la platja Llarga, al nord de la platja de la Móra i al nord de la platja de Tamarit». A més, abans d’entrar al terme municipal d’Altafulla identifica excés de soroll «al sud de la Vila Closa». Cal puntualitzar que, tot i que l’empresa depenent del Ministerio de Fomento remarca aquests emplaçaments, en cap cas es confirma que finalment es realitzin actuacions en tots, almenys en aquesta fase objecte del contracte.En total, Adif comptabilitza al terme de Tarragona fins a 3,24 quilòmetres de via on hi ha edificacions properes que es veuen sotmeses a un impacte major de 55 decibels, 900 metres de traçat on se superen els 65 decibels i 160 metres on l’afectació s’aguditza, superant els 75 decibels al pas dels combois de passatgers i de mercaderies.Com en tota obra d’interès general, Adif concedeix, a l’empresa que realitzi el projecte, la possibilitat de determinar expropiacions definitives per tal d’implementar correctament les pantalles de protecció, a més d’ocupacions temporals per facilitar la tasca dels operaris en la fase d’execució de les obres.