A licitació la primera fase per a eliminar els contenidors soterrats a Tarragona

Les obres estaran llestes a la primavera del proper any, segons l’Ajuntament

Actualitzada 29/08/2018 a les 13:45

L’Ajuntament de Tarragona ha iniciat la licitació per eliminar els primers contenidors soterrats. Un cop s’ha materialitzat el préstec que fa possible les inversions xifrades en 7 milions d’euros, es farà la reserva de crèdit per executar les obres, que estaran llestes a la primavera.La regidora de Medi Ambient i Neteja, Ivana Martínez, ha afirmat que «aquest canvi es produeix perquè aquest tipus de contenidors havien acabat la seva útil, que és de 10 anys». A més, ha afegit que «els últims episodis de pluja no han evidenciat la necessitat de canviar-los». Paral·lelament a aquesta tramitació administrativa, el consistori està clausurant-los definitivament per evitar problemes com filtracions d’aigua o el mal ús d’aquests recipients.El passat mes de maig el ple municipal va aprovar la petició d’un crèdit de 7 milions d’euros per tal de finançar diferents inversions previstes al pressupost. Entre elles hi figurava l’eliminació de la primera fase de contenidors soterrats, així com inversions a les escoles xifrades en 400.000 euros i que es concreten en millores a 14 escoles de la ciutat.