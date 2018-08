Torreforta celebrarà una festa solidària per l'autisme

L’objectiu de la festa és recaptar fons per a seguir investigant sobre de la síndrome i lluitar contra els estereotips

Actualitzada 28/08/2018 a les 15:55

El barri de Torreforta de Tarragona celebrarà els dies 1 i 2 de setembre, al carrer Falset, una festa per a la investigació sobre l’autisme. Juanjo Caravaca i Sonia Pérez, un pare i una mare del barri amb fills que pateixen autisme, juntament amb el suport de l’associació ‘Conexión Autismo’ són els encarregats d'aquesta iniciativa.La festa ja compta amb la col·laboració d’entre 50 i 60 comerços del barri i d’altres poblacions com Vila-seca i Tarragona que han aportat una petita quantitat econòmica que permetrà cobrir les despeses de l’esdeveniment.L’objectiu de la festa és recaptar fons per a seguir investigant sobre de la síndrome i lluitar contra els estereotips i els prejudicis que la societat imposa a les persones amb autisme.Actuacions musicals, animació, pinta-cares, monologuistes, atraccions per als més petits, colles geganteres i batucades, són algunes de les activitats que tindran lloc durant la festa.A més, l’associació ‘Conexión Autismo‘ vendrà polseres i altres objectes que també contribuiran a la recaptació de diners per a la investigació d’aquesta síndrome