Tornen a penjar llaços grocs a la Muralla de Tarragona

Els símbols per la llibertat dels polítics presos apareixen de nou en aquest indret després que l'Ajuntament els retirés

Actualitzada 28/08/2018 a les 09:53

Els llaços grocs tornen a omplir la Muralla de Tarragona. Després de la forta polèmica que va causar la presència d'aquests símbols per la llibertat dels polítics empresonats en un lloc declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO com és la Muralla i que l'Ajuntament procedís a retirar-los, algú ha tornat a col·locar els llaços en aquest indret. Els llaços s'haurien penjat durant la nit o matinada d'aquest dilluns al dimarts a la xarxa protectora anticoloms que hi ha entre la porta de la Muralla i el Portal del Roser, tal com es van penjar en l'anterior ocasió.El fet que un grup de gent pengés llaços grocs en aquest indret va causar molta polèmica, ja que diversos usuaris de les xarxes socials van criticar que es posessin símbols polítics a la Muralla, declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO. El grup municipal del PP a l'Ajuntament de Tarragona i la senadora i diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Lorena Roldán, també van criticar els fets.Pocs dies després que aquestes crítiques sortissin a la llum, l'Ajuntament de Tarragona va procedir a retirar els llaços grocs de la Muralla, concretament durant la nit del 21 al 22 d'agost. Des del consistori es va argumentar que es tractava d'una «decisió de govern municipal», que els llaços ja portaven «prou dies» a la Muralla i que «no es podia permetre per més temps perquè la Muralla és una de les parts més importants del patrimoni històric de la ciutat». Un cop retirats, la CUP va emetre un comunicat en que va animar als ciutadans a «restituir» aquests símbols i a penjar-ne «molts més encara».Els llaços grocs s'han tornat a penjar la nit d'aquest dilluns a dimarts i, per tant, la Muralla torna a estar omplerta d'aquests símbols per la llibertat dels polítics empresonats.