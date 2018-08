Instal·len barres al carrer del Sol per evitar que s'aparqui a la vorera

Els veïns de Cala Romana ho havien sol·licitat a l’Ajuntament

L’Ajuntament de Tarragona va finalitzar aquest darrer divendres les tasques d’instal·lació de les estructures metàl·liques que han de servir per dissuadir als conductors d’aparcar a la vorera, al llarg del carrer del Sol, situat al barri de Cala Romana a tocar de la carretera N-340. Els residents havien demanat al consistori tarragoní que posés en marxa aquesta mesura, ja que cada estiu es trobaven amb nombrosos vehicles mal estacionats, entorpint la circulació. I és que el carrer del Sol era, fins ara, un dels vials que els ciutadans utilitzaven per aparcar (en aquest cas de forma indeguda) i desplaçar-se fins a la platja dels Capellans, situada a l’altra banda dels dos ponts que s’alcen sobre la via del tren.En general, els problemes d’estacionament es repeteixen a les diferents platges de la ciutat, any rere any, amb especial incidència aquest estiu al barri de la Móra.