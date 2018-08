El CSIF denuncia que a la comissaria de Tarragona treballen a 32 graus

El sindicat assegura que «l'equipament de refrigeració no ha funcionat mai correctament i s'espatlla constantment»

Actualitzada 28/08/2018 a les 21:03

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, denuncia que en la nova comissaria de Tarragona arriben a estar a temperatures de fins a 32 graus. I és que des de la seva inauguració, l'octubre de 2013, «l'equipament de refrigeració no ha funcionat mai correctament i s'espatlla constantment», asseguren. A finals de juliol una avaria va provocar que durant tres dies no funcionés cap dels aparells i estiguessin a temperatures de fins a 32 graus. Encara que es va reparar, a data d'avui porten dues setmanes que no ha tornat a funcionar.Això no afecta únicament als treballadors sinó que els usuaris també pateixen les conseqüències ja que per fer qualsevol tràmit han d'esperar a les zones de l'edifici més caloroses. «Fa uns dies, una dona embarassada que anava a posar una denúncia va haver de sortir de les dependències perquè era impossible romandre en elles», expliquen des del CSIF.Aquest nou episodi d'avaries demostra l'estat de la nova comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona de l'avinguda Arquebisbe Pont i Gol, d’un cost oficial que va ser de 7.000.000 d'euros.La normativa actual impedeix que els treballadors estiguin en centres laborals amb temperatures superiors als 26 graus i actualment aquest centre de treball «no compleix aquestes normatives ja que durant tot el dia pateix temperatures superiors a les estipulades i que causa en els treballadors estrès tèrmic».Com a conseqüència de la mala climatització, que no arriba a tots els llocs, entre ells a les dutxes dels vestidors de personal, han aparegut floridures degut a la gran humitat que es genera. Aquest és un factor de risc per a la salut ja que la humitat de condensació acaba per provocar un descens de la salubritat interior.La secció sindical de CSIF de l'Ajuntament de Tarragona ja va denunciar, en un dels punts de l'ordre del dia del Comitè de Seguretat i Salut, les constants avaries que tenia el sistema i va demanar que es realitzés un informe al respecte. L'informe que va realitzar l'enginyer municipal conclou que el sistema té un disseny molt poc adequat amb les característiques de l'edifici.A aquest problema es suma el mal estat de tot l'edifici des de la seva inauguració: humitats i goteres, elements de seguretat que mai han funcionat o que ho han deixat de fer i no s'han arreglat, cel·les que no compleixen la normativa, etc. en un edifici que va guanyar el premi a la sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de 2006, atorgat per la Generalitat.En aquest context, l’Ajuntament ha reconegut que a les instal·lacions de l’avinguda Pont i Gol «hi ha 2 compressors, dels 4 que disposa el sistema de climatització de la comissaria, que no funcionen». «Enginyeria municipal ja ha demanat la seva substitució», ha assegurat, després de d’apuntar la possibilitat que «el rendiment dels compressors no sigui el desitjat». L’Ajuntament ha afegit que «l’empresa de manteniment ha estat pendent dels equips i cada dia fa una inspecció sobre el funcionament», mentre que «s’espera que els nous equips arribin en els pròxims dies».Per la seva banda, el grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Tarragona ha reclamat la millora de la comissaria i ha dit que «és fonamental que Tarragona disposi dels mitjans humans i materials adequats per a la seva correcta funció ciutadana». El seu portaveu, Rubén Viñuales ha apuntat que en una moció presentada a l’abril de l’any passat, la seva formació ja va proposar «una sèrie de millores basades en demandes dels treballadors».