Destrossen ampolles de vidre dins del vaixell pirata infantil del Parc Francolí

Un grup que bevia divendres en aquest espai també es va dedicar a llençar ampolles obertes pel tobogan i a cremar la rampa amb un encenedor

Actualitzada 28/08/2018 a les 08:23

Intenten deformar un tobogan

Embruten joves i no tan joves

El vaixell pirata del parc del Francolí, situat a l’alçada del col·legi Cèsar August, és l’atracció predilecta dels més petits per la seva envergadura. Si bé, aquest darrer dissabte al matí, van ser pocs els nens que hi van poder jugar, ja que un grup de persones van destrossar, durant la matinada, fins a tres ampolles d’alcohol al seu interior. «En arribar al parc amb els meus dos fills, de dos i cinc anys, ens vam trobar almenys tres ampolles trencades de ron i de whisky. No vam deixar que pugéssin. El meu marit i jo vam fer les fotografies i vam marxar», explica la ciutadana a aquest diari, qui ressalta la perillositat que suposava per a qualsevol infant l’elevat nombre de petits vidres que s’acumulaven als taulons de fusta. Aquell mateix matí, al parc, hi havia una àvia que intentava netejar l’atracció a fi que el seu nét pogués jugar-hi. «Ens havíem trobat ampolles de vidre i de plàstic de les nits del cap de setmana, però mai fins a aquest punt. Una cosa és que les deixin als racons i que aquests estiguin una mica bruts, això encara, però no entenc que no respectin els llocs dels nens», exposa la ciutadana.Les persones que van realitzar el botellón la nit de divendres també van intentar cremar, o almenys, deformar, un dels tobogans de plàstic amb un encenedor. No ho van aconseguir, però la marca del foc ha quedat reflexada. El grup també va trobar entretingut fer caure per algunes de les rampes del vaixell ampolles de refresc de cola obertes, el que va provocar que, l’endemà, l’espai fos impracticable, ja que estava molt enganxifós. «Entenc que els nois i noies es reuneixin per beure aquí a les nits, perquè les copes als bars són cares i l’economia no ho permet, i entenc que ho facin en una zona com aquesta i no pas en un portal o al mig del carrer, però no puc comprendre que això comporti destrosses, pintades o brutícia. És un parc que té un munt de papereres», desgrana la mare.La veïna explica que a banda dels joves amb manca de civisme en un espai tan delicat, també hi ha adults que als cap de setmana freqüenten l’emplaçament per prendre l’aperitiu o per realitzar dinars i sopars a la zona de pícnic i, en acabar, no es molesten a recollir el que han portat. «Els del botellón s’han passat, però moltes vegades no és la gent del botellón la que embruta», afegeix la mare.