CaixaBank tanca dues oficines i obrirà una 'store' al número 30 de la Rambla

La clausura de les que tenia a Corsini i a Compte de Rius coincideix amb els treballs per habilitar una nova prop del Balcó del Mediterrani

Actualitzada 27/08/2018 a les 20:09

CaixaBank tanca les oficines d’atenció al públic de Corsini i Compte de Rius i ja treballa en la pròxima apertura d’una store al número 30 de la Rambla Nova, on fins fa poc hi havia una botiga especialitzada en la venda de sofàs. La futura oficina Store Balcó Mediterrani està ubicada a pocs metres de distància de l’oficina situada a la cantonada de Rambla Nova amb Adrià. Fons de CaixaBank han informat a aquesta redacció que «integrem les dues oficines –Corsini i Compte de Rius– a la nova oficina store per cobrir les necessitats de cada moment».CaixaBank aposta des del 2013 per un nou model d’oficina que ofereixi una sensació de major proximitat i que reforci els vincles amb els seus clients, a partir de l’aplicació de noves tecnologies i de fomentar la innovació. Un dels avantatges és que, contràriament a les oficines tradicionals, a les store atenen els clients també en horari de tarda, amb la qual cosa dediquen més temps a l’atenció al públic.L’objectiu de CaixaBank el 2016 era obrir prop de 200 oficines en el decurs dels dos anys següents, com la que ara està fent al cor de Tarragona i que ja es troba en obres. Aquesta política forma part del projecte d’aplicació d’un model d’atenció personal. Com diu en una informació promocional del model store, «en tot moment la conversa és de tu a tu» i es refereix al «banc del futur». De fet cap treballador de les oficines store té un espai assignat i el client pot escollir el gestor. Les oficines són diàfanes i el que es vol és que el client se senti com a casa.El projecte global de CaixaBank pel que fa a les oficines store fan referència al fet que, preferiblement, han d’estar localitzades en zones comercials dels centres de les ciutats i la superfície ha de ser d’uns 500 metres quadrats. La sensació del client és que es troba en una botiga, més que en una oficina bancària com les conegudes fins ara.En aquest nou model d’oficina store es potencia l’atenció personal i la gestió de l’autoservei, i s’informa els clients de com han d’utilitzar la nova tecnologia, com en el cas dels caixers d’última generació situats en l’oficina i en els dispositius amb accés a Línia Oberta per, d’aquesta forma, centrar-se en la gestió de les operacions que requereixin assessorament. En aquest sentit, els clients reben la benvinguda, en l’entrada de l’oficina, per un empleat que els guia en funció de les seves necessitats, en un espai molt diferent del que ofereixen les oficines convencionals del sector bancari. De fet, com a resultat de la distribució dels elements materials i del personal, i de la mobilitat dels empleats, són els mateixos clients els qui decideixen on volen ser atesos, ja que l’ús de l’smart PC permet realitzar operacions i signar contractes i traslladar tots els serveis al lloc de trobada amb els seus clients.A més, l’eliminació de les barreres físiques facilita millorar la transparència en la relació entre el client i el personal que l’atén, ja que es comparteixen continguts entre tots dos, augmentant la proximitat. Una de les novetats que aporten les oficines store és l’Assessor Virtual, un simulador interactiu amb pantalla tàctil, on els clients poden veure de forma dinàmica continguts multimèdia i també informació detallada sobre productes i serveis. El mateix client pot escollir els temes d’interès i fins i tot pot realitzar simulacions d’operacions de finançament.