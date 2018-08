Una vianant que passava pel lloc, qui no ha resultat ferida per poc, ha alertat al 112 del succés, que ha causat danys en un vehicle

Els Bombers s'han desplaçat el migdia d'aquest dilluns fins al carrer Higini Anglès de Tarragona a causa d'un despreniment de façana en l'edifici número 1 d'aquesta via. Una vianant que passava pel lloc, qui no ha resultat ferida per poc, ha estat qui ha alertat al 112 dels fets. Fins al lloc també s'hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana, que ha acordonat la zona i ha tallat la circulació en dos carrils de Prat de la Riba. Sortosament les pedres no han provocat cap ferit, tot i que si que han causat danys a un vehicle.El despreniment s'ha produït en la façana de l'edifici de vuit plantes del número 1 del carrer Higini Anglès, situat a la cruïlla amb Prat de la Riba. La cornissa ha caigut des del vuitè pis i per poc no ha caigut sobre una vianant que passava pel lloc i que ha estat qui ha alertat al telèfon d'emergències. Les pedres que han caigut sí que han provocat danys a un vehicle estacionat a la via pública, el propietari del qual ja ha estat alertat per la Guàrdia Urbana.El 112 ha donat l'avís als Bombers, qui s'han desplaçat a l'indret amb una dotació per fer el sanejament de la façana. El servei s'ha donat per finalitzat a les 13.13h. Fins al lloc també s'hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana, que ha acordonat la zona per prevenció i per restringir el pas per aquesta vorera fins que el propietari revisi la façana. També s'ha tallat la circulació a dos carrils a Prat de la Riba que es reestablirà un cop s'hagi revisat completament la façana i s'asseguri que no hi hagi perill de més despreniments.