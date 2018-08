Animalistes acusen els veterinaris de nul·la gestió de gats urbans

També han anunciat que emprendran les accions pertinents per evitar la implantació del programa GIF-Vet

Un centenar d'associacions animalistes acusa el Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya (CCVC) d'una gestió nul·la de les colònies de gats urbans, segons informa l'ONG Nova Eucària.Els animalistes acusen el CCVC de no haver participat mai de la gestió, cura i protecció de colònies urbanes de gats en cap municipi de Catalunya i de dificultar la participació dels veterinaris col·laboradors amb les entitats de base.Tampoc els consta cap publicació científica de gestió de colònies felines i actuacions veterinàries sobre gats urbans, ni s'han oposat a que siguin capturats amb gàbies i portats a les gosseres.No obstant això, segons aquestes entitats felines, han presentat un programa de gestió GIF-Vet «venut com innovador», però que és «un calc» de la labor que duen a terme «des de fa desenes d'anys i de forma totalment altruista les entitats felines».Finalment, acusen als veterinaris d'afany de lucre al voler realitzar un test per detectar si els gats són positius en leucèmia felina (FeLV) i en immunodeficiència felina (FIV) abans d'esterilitzar.Per tot això, anuncien que emprendran les accions pertinents per «evitar la implantació d'aquest programa, que suposaria la vulneració sistemàtica de la normativa vigent».