«Reivindiquem que no ens puguin rebutjar per la condició sexual»

Van llegir el manifest del dia de l’Orgull LGTBI

Actualitzada 28/06/2018 a les 20:10

«Si resulta que sou normals!»

Tres representants de Panteres Grogues, l’únic club esportiu LGTBI de Catalunya, van protagonitzar ahir la lectura del manifest en l’acte de commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. «Reivindiquem que totes les persones puguem tenir els mateixos drets a l’hora de practicar l’esport. Que ni patrocinadors, ni àrbitres, ni entrenadors, ni clubs, ens puguin rebutjar per la nostra condició sexual», explicava ahir Toni Travieso, de l’equip de Vòlei. I és que segons denúncien els esportistes, l’LGTBfóbia continua molt present en l’àmbit esportiu: «Sabem d’esportistes que, en la seva vida personal, estan completament fora de l’armari, però que els patrocinadors que els financen, no permeten que ho anunciïn públicament», assegurava Travieso. Per a Georgina Rufo, que practica rem, és un problema originat «pels rols heteropatriarcals», definia. «L’home ha de ser fort i per tant ha de jugar a rugby, a la boxa o a futbol, que és un esport de contacte, on es donen puntades de peu. Clar, si una noia hi juga, és que no és suficientment heterosexual. El mateix passa si ets un noi que practiques un esport molt artístic, on vas en malles i balles, ja no ets prou home, perquè no compleixes amb els patrons...», es lamentava la integrant d’aquest club barceloní on es busca «bàsicament, que tothom se senti a gust».Aquests tres joves han viscut, en la seva pròpia pell, la discriminació (més o menys explicita). «L’esport del rem és a priori heterosexual, i els hi xoca que hi hagi un grup d’homosexuals que remin, i que ho facin igual de bé o igual de malament que ells. De fet se sorprenen i altres esportistes ens han arribat a dir, de forma molt directa: ‘Si resulta que sou normals com un equip més!’. Doncs és clar!», reivindicava Jon Domínguez.