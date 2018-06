La presència de carteristes preocupa els residents al barri del Carme

L’associació de veïns va organitzar una trobada amb Mossos d’Esquadra per rebre consells contra robatoris i com defensar-se

Actualitzada 28/06/2018 a les 19:34

La presència de carteristes i els robatoris en habitatges al barri del Carme –zona de Pere Martell, Mallorca, Manuel de Falla i Francesc Bastos– van ser algunes de les preocupacions que veïns de la zona van plantejar als Mossos d’Esquadra, en una trobada organitzada per l’Associació de Veïns Verge del Carme celebrada a la Casa del Mar. El president de l’entitat, Marià Comes, va manifestar a aquesta redacció que els veïns «estem preocupats pel robatori de carteres, un fet que ens alarma de manera especial perquè hi viu molta gent gran». Comes va informar que és una de les moltes persones afectades, tant pel robatori que ha patit el seu domicili, com dos intents frustrats, com pel de la cartera. «El dijous passat van intentar entrar a casa», va comentar.L’Associació de Veïns Verge del Carme va traslladar la preocupació de les persones residents al barri i dos agents van donar els corresponents consells per saber com actuar en cada casa. «En van dir que, si ens roben la cartera, el primer que hem de fer és trucar al 112», va dir Comes, qui va remarcar que «en el nostre barri, que té al voltant de 6.000 persones, viu molta gent gran que cal protegir dels desaprensius». «Sempre bé gent a l’associació per comentar-me que ha estat robada a casa o que li han pres la cartera», va subratllar Comes.La xerrada amb els Mossos d’Esquadra «la vam organitzar per sensibilitzar la gent perquè pregui mesures adequades», va dir Comes. «Entre altres coses, els Mossos van insistir en el fet que no s’ha d’obrir la porta del carrer quan toquen des del porter automàtic i, també, cal tenir en compte que si algú bé a casa dient que és del gas, cal tenir en compte que, abans de la visita, l’empresa informa, i no s’ha de pagar mai, ja que el cobrament es fa directament aplicant-lo a la factura», va explicar el president de l’associació.