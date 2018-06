La Pirotècnia Tomás de Benicarló encetarà el Concurs de Focs de Tarragona 2018

El certamen començarà el dimecres fins dissabte i es farà a les 22.30 hores

Actualitzada 29/06/2018 a les 18:18

La Pirotècnia Tomàs de Benicarló donarà el tret de sortida al 28è Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona 2018 el proper dimecres a les 22.30 hores. El certamen se celebrarà del 4 al 7 de juliol i també hi participaran la Pirotècnia Xaraiva d'Ourense, la Pirotècnia Poleggi d'Itàlia i la Pirotècnia del Mediterráneo de València.La Pirotècnia Tomás de Benicarló (Castelló), fundada l'any 1994, participarà per segon any al concurs. També ha intervingut als principals concursos i festivals pirotècnics de l’Estat (València, Castelló, Burgos, Blanes, Tarragona, San Sebastián, Pamplona, entre d'altres) i ha disparat diverses mascletaes a la Plaça de l’Ajuntament de València.Després, serà el torn de la Pirotècnia Xaraiva d'Albarellos-Monterrey (Ourense) que actuarà el dijous 5 de juliol, a la mateixa hora. Aquesta empresa gallega fundada el 1960 és un dels referents de la pirotècnia al nord de la península. Actualment és capdavantera en utilitzar els més moderns i segurs procediments de fabricació, disseny i disparo d’espectacles de focs artificials sense deixar de banda l’encant de la pirotècnia més tradicional. Ha guanyat concursos tant importants com els de Vitòria - Gasteiz, Bilbao, Burgos o Valladolid i aquesta serà la seva quarta participació a Tarragona.El divendres 6 de juliol, la Pirotècnia Poleggi de Canepine (Itàlia) s'estrenarà per primera vegada al Concurs. Aquesta, fundada el 1850 per Annunziato Poleggi, ha participat a tots els grans esdeveniments pirotècnics al seu país i els darrers anys ha iniciat una progressiva presència a grans concursos i festivals internacionals a San Sebastián i Malta.Finalment, la Pirotècnia del Mediterráneo de Vilamarxant (València) tancarà el certamen el dissabte 7 de juliol. Ha participat a les Festes de la Magdalena de Castelló, al Ejido o al Concurs Internacional de San Sebastián. Serà la seva primera participació en el concurs tarragoní, on espera poder mostrar el bon fer de les noves nissagues pirotècniques valencianes.El guanyador del Concurs s'endú el primer premi Venus Ciutat de Tarragona, amb l'adjudicació dels espectacles públics de focs artificials durant les Festes de Santa Tecla de 2018, amb un valor de 26.000 euros.Durant els quatre dies de concurs, tindrà lloc la segona jornada formativa Vora els focs de Tarragona, pensada per fomentar la cultura al voltant dels focs artificials i que consistirà en una taula rodona d'experiències organitzatives de festivals i concursos de focs.