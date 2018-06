Estudiants de l'ETSE, dissenyadors dels cotxes que transporten el material dels Jocs

Aquests recullen els discs, els martells i les javelines, un cop els esportistes els han llençat

Actualitzada 29/06/2018 a les 14:05

Jordi Ramírez, Xavier Blanc i Gerard Miró, estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) i membres de l’associació URBots, han dissenyat i construït el sistema de recollida i transport del material que s’utilitza a les proves d’atletisme dels XVIII Jocs Mediterranis, que se celebren a Tarragona del 22 de juny a l’1 de juliol. Es tracta d’un cotxe elèctric a escala 1:5 amb tracció 4×4 i doble suspensió reforçada que li permet carregar més de deu quilos de pes per terrenys desiguals. A més a més, incorpora un motor de 800 quilovolts que pot fer-lo arribar a una velocitat màxima de 80 quilòmetres per hora.L’organització del Jocs va demanar a l’ETSE la construcció d’un sistema que els permetés recollir el material de les proves de llançament de disc, llançament de martell i llançament de javelines, un cop els esportistes els han llençat, per després transportar-lo. La solució que van trobar els estudiants dels graus d’Enginyeria Electrònica i d’Enginyeria Informàtica va ser un vehicle elèctric que integra les funcionalitats necessàries per a les tres proves.Així, per a la prova de llançament de disc, van construir un suport d’alumini a mida per encaixar-hi els dos discs utilitzats a la competició (un de dos quilos i un altre d’un quilo). A la part superior central hi ha un suport de niló que permet subjectar el martell de vuit quilos que s’utilitza a les proves de llançament de martell. I finalment, el giny compta amb dos suports laterals per transportar i subjectar les javelines utilitzades en la prova de llançament de javelines.Els estudiants van provar el vehicle a la pista d’atletisme de l’Anella Mediterrània, on tenen lloc les competicions, per assegurar l’estabilitat, la fiabilitat i la resistència del disseny, i van donar les instruccions del manteniment i la posada a punt dels cotxes a l’organització dels Jocs. El cotxe també té una carrosseria personalitzada per a l’esdeveniment.