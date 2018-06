El portaavions Juan Carlos I s'obre a la ciutat de Tarragona

Demà i diumenge es podrà visitar al Moll d'Aragó del Port

El portaavions Juan Carlos I ja llueix al Port de Tarragona i, a partir de demà, s'obrirà completament a la ciutat. Tots aquells que ho vulguin, podran visitar-lo, de forma gratuïta, demà i diumenge. Demà, d'11 a 19 hores i, diumenge, de 10.30 hores a 18 hores.Aquest buc, que ha costat 380 milions d'euros i que consta de 5.245 metres quadrats, arriba amb 235 persones entre oficials i mariners d'altres rangs, és capaç d'assolir una velocitat de 21 nusos i pesa 27.000 tones.Aquest és un vaixell que sempre va acompanyat d'una fragata, que és qui defensa el portaavions, el qual va armat únicament amb pistoles i fusells.La tasca del portaavions és la d'intentar lluitar contra la pirateria i de rescatar persones que han patit naufragis.Entre d'altres, està equipat amb dos quiròfans, una UCI, una unitat de raigs X o una farmàcia, entre d'altres.El vaixell ha arribat a Tarragona «amb motiu dels Jocs Mediterranis», segons ha detallat l'almirall de flota, Juan Rodríguez. «Fa dos anys, alcaldia ens va demanar la nostra presència, i hem vingut encantats», ha detallat l'almirall.Ha explicat també que el vaixell prové de l'Irak, Bombai i Alexandria i que porten 21 dies navegant.No ha volgut entrar a parlar de politica i per a aquells que asseguren que els Jocs Mediterranis, anomenats també per a molts Jocs de la Pau, no tenen res d'incompatible amb el motiu pel qual ha atracat el vaixell i amb l'objectiu amb el qual es va construir. «Hi ha gent que parla de pau i és bo que ho facin, i d'altres que treballen per a la pau, com ho fa l'armada», ha dit, tot obrint les portes del portaavions a tota la ciutadania.