El Port de Tarragona creix un 7% aquest maig

S’han mogut 2,8 milions de tones i destaca l’increment de tràfic de cereals i farines

Actualitzada 29/06/2018 a les 12:13

El Port de Tarragona ha registrat un increment del 6,9% durant el mes de maig. Amb aquest creixement s’han superat els 2,8 milions de tones mogudes de càrrega i descàrrega. Així, en els primers cinc mesos d’enguany, l’acumulat ja supera els 14 milions de tones. Pel que fa a les dades desglossades, destaca l’increment del tràfic de cereals i les seves farines amb 1,7 milions de tones i el creixement en el tràfic de sòlids a lloure, d’un 112%, amb més de 946.000 tones. En canvi, durant el mes de maig es van moure 1,6 milions de tones de líquids a doll, el que ha suposat una baixada del 16,5%, justificada per l’aturada tècnica de Repsol.El port tarragoní ha registrat un creixement del 40% en el tràfic de productes moguts amb contenidor, mentre que pel que fa a la càrrega general, l’increment ha estat del 7,5%, amb 222.000 tones mogudes. Per tipus de mercaderies, les dades mostren que els productes agroalimentaris s’han xifrat en 2,4 milions de tones, entre els mesos de gener i maig. Això representa un increment del 66,6%. De fet, el tràfic que més ha crescut amb el 167,3% han estat els cereals i les seves farines. A més, el tràfic de fruites, hortalisses i llegums, ha mogut un total de 92.101 tones.D’altra banda, el tràfic de paper i pasta de paper manté la tendència a l’alça amb un 54% de creixement i un total de 256.362 tones mogudes. Pel que fa als minerals no metàl·lics, l’increment es manté amb un 101,6%, destacant la sal comuna, amb un creixement del 126,2%. Respecte als tràfics més específics, el tràfic de vehicles es manté, amb 89.196 unitats mogudes d’automòbils de turisme i el d’animals vius registra 83.231 caps de bestiar embarcats.Durant els primers cinc mesos de 2018 han fet escala al port tarragoní disset creuers i ha suposat l’arribada de 21.304 passatgers. A més, el nombre de vaixells mercants que van sortir del Port de Tarragona va superar el miler.