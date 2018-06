Alumnes d'FP poden obtenir doble títol espanyol-alemany

L’Institut Pere Martell ha estat el primer centre de Catalunya en oferir aquesta possibilitat

Actualitzada 28/06/2018 a les 21:13

L’Institut Pere Martell ha estat el primer centre de Catalunya en oferir als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Manteniment Electromecànic, la possibilitat d’obtenir una doble titulació espanyola-alemanya. Els tres primers estudiants que s’hi han acollit van realitzar ahir les proves finals, i en cas d’aprovar, l’empresa alemanya Elring Klinger (amb delegació a Reus), s’ha compromès a oferir-los un lloc de feina a qualsevol de les seves seus. Els estudiants han estat tres anys formant-se en l’idioma alemany i en l’anglès. Aquest «projecte pioner», com així el defineix el cap d’estudis de l’institut Pere Martell, Javoer Abad, ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya. L’oportunitat que suposa pels estudiants, trobar una sortida laboral directa en el seu ofici, es repetirà l’any vinent.