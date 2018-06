Urgències de Joan XXIII atén a pacients al passadís durant tres dies

L’hospital inicia dilluns el tancament de quiròfans i a partir del 15 d’agost només estaran operatius 3 de 12, segons la CGT

Actualitzada 27/06/2018 a les 21:47

Tanquen 9 dels 12 quiròfans

El servei d’Urgències de Joan XXIII acumula tres dies seguits de saturació. Des de dilluns, i fins ahir, tant als torns de matí com de tarda, diversos pacients van haver de ser atesos als passadissos de la zona A, on s’atenen els malalts de caràcter més greu. Aquest dimecres a les dues del migdia, la sala d’espera del servei es trobava plena i a l’interior de la unitat, vora un dels controls d’infermeria, hi havia situats dos malalts en lliteres, acompanyats pels seus familiars.Segons apunta el sindicat majoritari de Joan XXIII, la CGT, els sanitaris estan patint dies d’activitat frenètica, especialment dilluns i dimarts, quan van arribar a acumular-se més de dos pacients als passadissos. «Que la gent hagi d’esperar i que els malalts siguin atesos al passadís d’Urgències és per la falta de previsió que sempre hi ha a l’hospital. Sempre tiren cap al mínim imprescindible de personal per cobrir el servei, i quan hi ha una punta d’activitat, anem tots nerviosos», desgrana Ferran Mansergas, delegat sindical de la CGT.Per la seva banda, l’hospital assegura que aquesta situació de saturació és un fet puntual, derivat del creixement en el nombre de turistes que ja són al territori. «No és que hi hagi una allau a Urgències, és una situació molt concreta», es puntualitza des del centre.Joan XXIII inicia aquest proper dilluns el tancament progressiu de quiròfans, habitual durant la temporada estival. Segons denúncia la CGT a Diari Més, la propera setmana, els quatre espais d’intervenció de Cirurgia Major Ambulatòria (operacions sense ingrés) deixaran de realitzar intervencions a les tardes, fins a la segona setmana de setembre. El servei de CMA quedarà completament tancat a partir de la primera setmana d’agost i fins a la segona setmana de setembre.Pel que fa als quiròfans de Pediatria i Ginecologia de la primera planta, restaran sense activitat programada a partir de dilluns, i fins al setembre, però seguiran plenament disponibles per intervencions urgents d’obstetrícia.Finalment, dels cinc quiròfans d’activitat amb ingrés, situats al bloc quirúrgic de la segona planta, un restarà sense activitat des de la propera setmana i fins al setembre. A partir del 15 d’agost, l’activitat operatòria es trobarà sota mínims a Joan XXIII: dels quatre quiròfans d’activitat amb ingrés encara disponibles, únicament en quedaran dos d’oberts, on es realitzaran intervencions tant de matí com de tarda.Així, entre el 15 d’agost i el dilluns 3 de setembre, segons la CGT, romandran tancats 9 dels 12 quiròfans dels quals disposa l’hospital. El quiròfan d’intervencions d’urgència romandrà obert les 24 hores, i en cas de necessitat, se n’obriran d’altres del bloc quirúrgic.Pel que fa als gabinets de petites intervencions (dermatologia, urologia o oftalmologia), un d’aquests suprimirà l’activitat de tardes a partir de dilluns i fins a la segona setmana de setembre.La CGT denuncia també, el previsible tancament de llits d’hospitalització que es produirà amb la minva d’operacions.