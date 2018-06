Un estudi de la URV mostra que els aliments amb alt índex glucèmic augmenten la possibilitat de fractures als ossos

El treball ha fet el seguiment de gairebé 900 persones de Tarragona durant nou anys

Un grup d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de l'Institut Català d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) han demostrat que la ingesta d'aliments amb carbohidrats amb un índex glucèmic alt, com poden ser els cereals refinats, el pa, les pastes blanques o els dolços, augmenta el risc de patir una fractura osteoporòtica. Són aliments que es descomponen ràpidament durant la digestió i alliberen glucosa a la sang. El treball, publicat en la revista American Journal of Clinical Nutrition, es va realitzar en un total de 870 persones d'entre 55 i 80 anys amb alt risc cardiovascular, reclutades a través de centres d'atenció primària de l'ICS a Tarragona. Després d'un seguiment de nou anys de mitjana, s'ha comprovat que qui seguia una dieta amb carbohidrats de més índex glucèmic tenia més risc de patir aquestes fractures, independentment d'altres factors de risc associats com l'edat, el sexe o la diabetis tipus 2. Estudis recents han posat de manifest la importància de la qualitat dels carbohidrats per tenir millor salut cardiovascular, millor control de la glucèmia i, per tant, de la diabetis tipus 2, i s'ha vist que podria tenir també beneficis per a algun tipus de càncer. No obstant això, aquesta és la primera vegada que es demostra la importància de la qualitat dels hidrats de carboni sobre la salut òssia i el consegüent risc de fractura. Les dades de les persones que han participat es recollien a través del registre anual de l'alimentació mitjançant qüestionaris específics per tenir en compte l'efecte de possibles canvis que es poden produir durant aquests anys sobre el risc de fractures.El treball ha estat coordinat per la Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISPV del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV que ha fet l'investigador predoctoral Jesús F. García-Esparver i han liderat la investigadora Mónica Bulló i el catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la URV, Jordi Salas-Salvadó, membres de la Xarxa CIBER. El grup d'experts atribueix aquests beneficis sobre la salut òssia a la qualitat nutricional dels hidrats de carboni de baix índex glucèmic amb alt contingut en fibra, antioxidants i altres substàncies bioactives amb potencial antiinflamatori.