Noies musulmanes increpen un Dj per una cançó a les festes de SPiSP

L’última peça que va ‘punxar’ comença amb una crida per anar a pregar, fet que les va molestar

Actualitzada 27/06/2018 a les 20:29

Raúl Romero, Dj de Sant Pere i Sant Pau que el passat diumenge punxava a les festes del seu barri, va viure uns moments complicats quan dues noies musulmanes, primer, i entre quatre i cinc dones adultes, després, el van increpar per posar la cançó Metalhammer 1991, del grup And One, que va ser un gran èxit fa una trentena d’anys. La peça comença amb una part instrumental i, una veu en off, fa, en àrab, una crida per anar pregar. Romero va començar la seva intervenció a les 8 de la tarda i Metalhammer 1991 era la peça que tancava el seu recital, a les 12 de la nit.En declaracions a aquesta redacció, Romero va lamentar el que va succeir la nit del diumenge per «una cançó que fa molts anys que punxo». El Dj va dir que «no sóc persona religiosa, però respecto totes les religions», i quan les noies el van increpar i, fins i tot, van colpejar la mesa on tenia l’instrumental, «em vaig sentir atacat». La molta gent que hi participava del concert i que coneix molt bé Romero es va sorprendre per l’acció de les noies.Romero, que viu «a menys de cent metres de la plaça de la Sardana», on tenia lloc la festa, i que «amb quinze anys vaig començar a punxar a Ràdio Sant Pere i Sant Pau», va remarcar que «es va tractar d’un fet aïllat i faig una crida perquè no es faci res aquest divendres, que tornaré a actuar» en el mateix indret del barri. No obstant això, Romero considera que fets «com el que va protagonitzar el grup de dones no s’han de tornar a repetir, ja que tinc dret a posar la música que vull i sempre ho faig de manera respectuosa i sense cap intenció d’ofendre ningú». En l’actuació que oferirà demà «tornaré a posar Metalhammer 1991, però amb la cançó ja començada perquè no se senti la crida per anar a pregar, perquè no és la meva intenció ser irrespectuós amb ningú».Romero va comentar que les persones que hi van prendre part «van començar a cridar-me i, molt alterades, deien que estava ofenent la seva religió, davant de la qual cosa em vaig quedar sorprès i els vaig dir que no estava d’acord amb el que estaven fent». Va ser llavors quan «van colpejar la taula». El Dj va afegir que, accions com les que va viure el diumenge en primera persona, «és una falta de respecte cap a la cultura». Romero va apuntar que «un noi marroquí del barri em va dir que estigués tranquil i em va reconèixer que no havia posat la cançó expressament: aquella nit no vaig poder dormir». «No tinc cap ànim de crítica», va dir.