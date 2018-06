La ciutat recorda els herois que van defensar-la del setge francès el 1811

S'han complert 207 anys de la dramàtica invasió de Tarragona pels soldats de Napoleó

La ciutat ha tornat a viure el cruent setge militar que va patir l’any 1811, quan l’exèrcit de Napoleó Bonaparte va rodejar Tarragona. Els habitants van defensar el nucli de la Part Alta durant 56 dies inacabables, del 5 de maig al 28 de juny. Segons alguns estudiosos, no es descarta que en els darrers dies del setge fins i tot es practiqués el canibalisme, com a conseqüència de la manca d’aliments. Les tropes dirigides pel general Suchet van trencar el front i van accedir a la zona defensada pel carrer de l’Assalt. Aquest dijous, a pocs metres de distància, el Monument als Herois, que la ciutat dedica a les persones que la van defensar dels atacs francesos, ha estat el punt de trobada per fer-los un homenatge, coincidint amb el 207 aniversari de l’acabament del setge.L’Ajuntament, encapçalat pel regidor Francesc Roca, i diverses entitats i institucions, han dipositat flors al peu del monument que va fer l’escultor de Móra d’Ebre Julio Antonio.Joan Maria Maixé, secretari de l’Associació Setge de Tarragona 1811, entitat organitzadora de l’acte, ha manifestat en la seva intervenció que «les poques persones que van sobreviure van haver de suportar l’esclavatge dels francesos». Per la seva banda, el president de l’entitat, Joan Ribas, ha dit que «aquest és un homenatge a les persones i soldats que van donar la vida en la defensa de Tarragona». I Francesc Roca ha subratllat que «aquest no és un acte fet amb voluntat de revenja, i sí d’homenatge a persones que es van comportar com a herois».Finalitzada l’ofrena floral, la Milícia Urbana de Tarragona ha fet unes salves de fuselleria i, seguidament, i un cop fet el Toc de Setge a càrrec de timbalers arribats des de diversos punts de la geografia tarragonina, la comitiva ha anat cap al carrer Assalt, per arribar a la plaça de la Font on els participants han recollit espelmes.El següent destí han estat les Escales de la Catedral, espai que va viure un dels episodis més dramàtics de la guerra, que s'ha omplert amb les espelmes en un moment en què la llum del dia es confonia amb la nit. Cap a les 21 hores, els timbalers han fet el segon Toc de Setge i l’Associació Setge de Tarragona 1811 una ofrena floral. Les salves de fuselleria han donay pas al toc de campanes a càrrec dels Campaners de la Catedral, que han posat el punt final a una jornada en record dels herois del 1811.