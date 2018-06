L'enxampen circulant en direcció contrària, begut i a gran velocitat per l'interior del Port

L’home, veí de Tarragona, va donar 1,32 mg/l en aire espirat en la prova d’alcoholèmia, per la qual cosa quintuplicava la taxa permesa

Actualitzada 28/06/2018 a les 15:22

Un veí de Tarragona de 37 anys va ser enxampat, ahir dimecres, conduint un cotxe en direcció contrària, a gran velocitat i sota els efectes de l’alcohol per l’interior del recinte del port de Tarragona. En concret l’home, qui va ser vist per la Guàrdia Civil cometent la infracció, circulava amb un turisme quintuplicant la taxa d’alcoholèmia permesa, ja que va donar un resultat positiu de 1,32 mg/l en la prova d’alcoholèmia.Els fets es remunten al matí d’ahir dimecres, quan agents del Grup de Reserva i Seguretat de la Guàrdia Civil que prestaven servei de seguretat amb motiu dels Jocs Mediterranis a l’Interior del Port de Tarragona. Durant el servei, els policies van observar un vehicle que circulava en direcció contrària i gran velocitat realitzant continus canvis de carril.Els agents van interceptar el vehicle i van veure que el conductor presentava signes evidents de conduir sota els efectes de l’alcohol, per la qual cosa es va requerir la col·laboració dels agents de la policia portuària per fer-li la prova d’alcoholèmia. En dita prova el conductor va donar un resultat positiu de 1,32 i 1,22 mg/l d’aire espirat. L'home va ser traslladat a les dependències de la Guàrdia Civil del Port per tal de prendre-li declaració com a investigat.Els policies van instruir diligències contra el conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir begut, les quals es van remetre al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.