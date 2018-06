Els docents tarragonins es formaran per primer cop en matèria LGTBI

L'Ajuntament enviarà un manual amb eines per prevenir l'homofòbia a tots els instituts de la ciutat

Actualitzada 28/06/2018 a les 10:14

Una guia per saber com actuar

Per primer cop a Tarragona, l’Ajuntament ofereix als docents de secundària dels centres públics i concertats de la ciutat la possibilitat de formar-se en la «realitat LGTBI a l’aula i al centre». La idea, segons exposa Montse Garcia, cap de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament, és que «els professors tinguin eines per treballar d’una forma inclusiva i no problematitzada, en els casos de situació d’assetjament o per poder atendre una problemàtica», desgrana. Es tracta també d’avançar-se al conflicte: que els professors puguin prevenir conductes homofòbiques i detectar situacions de risc o d’existència de discriminació pels joves homosexuals, bisexuals i transsexuals.Les sessions, que es realitzaran al campus Catalunya de la URV durant quatre dies en un total de 30 hores lectives, s’iniciaran el proper dilluns. Els 24 professors que ja s’han matriculat rebran informació sobre diversitat familiar o la construcció de la identitat, per part d’un reconegut activista dels drets de les persones transsexuals, Miquel Missé.En matèria de suport psicològic, Araceli Baillo, del col·legi de Psicologia de Catalunya, explicarà com acompanyar a l’alumne en el procés d’acceptació i d’afirmació de l’orientació afectiu-sexual i de gènere, i els principals obstacles que habitualment sorgeixen en aquesta etapa. Finalment, els dos tècnics del Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Sexual i de Gènere (SAI) del consistori, Lluís Romero i Clàudia Viñals situaran als professors en els perjudicis i estereotips que poden patir les persones LGTBI.El consistori tarragoní ha elaborat una contundent guia amb «eines educatives per a la prevenció de situacions LGTBIfóbiques» on es recull, entre molts altres temes, el paper que ha d’adoptar el docent davant un cas de discriminació. Aquest document s’enviarà al setembre a tots els instituts i col·legis amb grups de secundària i, a més, per tal de resoldre dubtes i aprofundir en aquest camp, des de l’àrea d’Igualtat s’oferirà a tots els centres la possibilitat de realitzar breus formacions.L’Ajuntament es fixa com a pròxims objectius en matèria d’igualtat LGTBI entrar a formar part de la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya (el que refermaria el seu compromís amb el col·lectiu) i de cara a l’any 2019, ja s’estudia pintar amb els colors de la bandera de l’arc iris alguns bancs i passos de vianants d’indrets icònics de la ciutat, com ja es fa en altres localitats de Catalunya.