Coca-Cola aposta pel reciclatge durant els Jocs Mediterranis

Transformarà uns 125.000 envasos PET en bancs de descans dels quals podran gaudir els tarragonins

Actualitzada 27/06/2018 a les 20:44

Coca-Cola aposta fermament pels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i, ahir, va explicar les iniciatives que està posant en marxa i que serviran per deixar el seu propi llegat a la ciutat de Tarragona.L’empresa té previst «transformar 125.000 envasos en bancs de descans» que s’instal·laran a l’Anella Mediterrània, tal com va destacar Joaquim Edo, cap de Comunicació de la regió de Catalunya de Coca-Cola. En un acte a l’entrada principal de l’Anella, Edo va mostrar com serien aquests bancs i va explicar que s’ha col·locat «un marcador on es poden veure els envasos de plàstic que es va recollint». Es tracta d’un reciclòmetres que anota tot el que es va recollint per objectius. Per cada 200 unitats que es recullin, s’aconsegueix un element de l’esmentat reciclòmetres. Cada banc està construït amb 2.000 d’aquestes unitats i, la meta, és poder construir els deu bancs. «Si amb els envasos dels Jocs no podem assolir l’objectiu, en buscarem d’algun altre lloc per poder fer aquests deu bancs amb els quals ens hem compromès», segons Joaquim Edo.Amb aquesta acció, els Jocs Mediterranis se sumen a Eventos Coca-Cola con Buen Ambiente, amb els quals Coca-Cola fomenta mesures ambientals i socials en els esdeveniments on està present, amb l’objectiu d’implantar un model responsable entre grups d’interès, empreses implicades i participants.L’objectiu d’aquesta proposta no és una altra que la de detallar els requisits ambientals i socials amb els quals han de comptar els esdeveniments en què estiguin presents les seves marques, ja sigui d’organització pròpia o de tercers. En aquest sentit, la meta final que vol assolir l’empresa és acabar treballant «amb el 100% d’envasos reciclables tant en festivals de música, partits de futbol o d’altres semblants. La idea és recuperar el plàstic i transformar-lo, com estem fent ara als Jocs».Per poder recollir tots els envasos que sigui possible, «hem posat a disposició d’aquells que passin per l’Anella Mediterrània punts de reciclatge on podran dipositar-los», segons el cap de Comunicació, el qual va detallar que la finalitat última «és retornar a Tarragona tot el que puguem recollir. Ja que ens han permès estar aquí i ser part dels Jocs, volem que es quedin amb un bon record de nosaltres».