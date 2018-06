Claudia Valero: «És un somni, vaig sortir satisfeta de la Selectivitat, però no m'esperava la millor nota»

L'estudiant ha obtingut una puntuació de 9,9, com una altra alumna de Barcelona, i vol estudiar Enginyeria Industrial a Madrid

Actualitzada 28/06/2018 a les 14:31

Claudia Valero és l'estudiant que ha tret la millor nota de la selectivitat d'enguany, conjuntament amb l'estudiant de Barcelona Rosa Milan. Té 18 anys i ha estudiat el batxillerat de Ciències i Tecnologia de l'escola de Santa Teresa de Jesús de Tarragona. «M'esperava una bona nota, però no la millor, amb un 9,9», ha afirmat amb alegria Valero, qui ha assegurat que «és un somni» haver obtingut aquesta nota. La Claudia vol estudiar Enginyeria Industrial. Després de valorar les universitats de Barcelona, finalment, per motius familiars, es matricularà en una universitat de Madrid, tot i que encara no ha decidit en quina.Des de les escales d'un museu a la ciutat italiana de Florència, on es troba de viatge, Claudia Valero ha explicat que la nota de català, amb un 9,5, ha estat la més baixa que ha obtingut en totes les proves realitzades a les PAU. En la resta d'exàmens ha tret un 10, la mateixa nota mitjana que va aconseguir a batxillerat. Valero ha detallat que va escollir Química i Física com a assignatures específiques i Matemàtiques en la fase general.«Estic súper contenta, un fa bé la selectivitat i en vaig sortir satisfeta, però no m'esperava treure un 9,9», ha afirmat Valero. Aquesta estudiant tarragonina ha reconegut que no ha comptat les hores dedicades a l'estudi, però que ha estudiat cada dia una mica. «He hagut de renunciar a anar alguna festa per estudiar», ha precisat Valero, qui ha afegit que no es pot queixar «en absolut» perquè el batxillerat li ha anat «molt bé».La seva intenció és estudiar Enginyeria Industrial pel fet que vol cursar una carrera que tingui la Física i la Química com a base. Uns estudis, segons Valero, que li permetin «obrir-se moltes portes», per tal que quan acabi pugui especialitzar-se. De fet, l'objectiu final d'aquesta estudiant de Tarragona és investigar i aplicar la tecnologia als esports, arran de la seva passió per l'esquí de muntanya. «M'agradaria especialitzar-me en l'estudi dels materials, sobretot en la roba de muntanya i en els esquís», ha manifestat.Segons la Claudia, per estudiar Enginyeria Industrial necessita un 11 de nota de tall i, amb la nota assolida, en té més que suficient. Malgrat que té molt clara la següent etapa educativa, aquesta estudiant encara no ha decidit en quina universitat es matricularà. Tot i que ha sospesat diverses opcions entre les universitats barcelonines, finalment s'ha decantat per alguna de madrilenya, ja que és allà on resideix la seva família materna.Amb una gran sensació d'alegria per haver obtingut la millor nota de la Selectivitat, conjuntament amb una altra estudiant de Barcelona, ara la Claudia només té al cap descansar i gaudir de la família, de la natura i de l'esport als Pirineus.