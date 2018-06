Álvaro Soler cantarà a la clausura dels Jocs Mediterranis

L'artista compta amb cançons conegudes com 'El mismo sol', 'Sofía', 'Yo contigo, tú conmigo' i 'La cintura'

Actualitzada 28/06/2018 a les 19:34

El cantant de Álvaro Soler serà l'artista invitat per actuar a la cerimònica de clausura dels Jocs Mediterranis, el proper diumenge al Nou Estadi. L'artista de Sant Cugat es va donar a conèixer al programa de Telecinco ¡Tu sí que vales!. Actualment, és el número 1 a la Llista de Los 40 Principales amb el seu últim single La cintura.De pare alemany i mare catalana, va començar la seva trajectòria musical amb el grup barceloní Urban Lights, que va formar juntament amb el seu germà. Amb aquest grup, Soler va acudir al talent show ¡Tú sí que vales! de Telecinco arribant a la final. Poc després, el de Sant Cugat va començar la carrera en solitari.L'any 2015 va deixar Barcelona per establir-se a Berlín, on va començar a gravar els sues primers grans èxits internacionals com el duet El mismo sol que va realitzar amb la cantant Jennifer Lopez. El senzill va arribar als primers llocs de les principals llistes europees com Espanya, Suïssa, Països Baixos o Itàlia, acumulant un total de 9 discs de platí i 1 d'or.L'any 2016 va rebre el guardó al millor artista revelació de l'any durant els European Border Breakers Awards (EBBA), organitzada per la Unió Europea de Radiodifusió.El segon senzill, Sofía, va assolir 6 disc de platí i essent el número 1 en Bèlgica, Itàlia, República Txeca, Luxemburg, Àustria, Suïssa, Eslovàquia i Hongria. El grup Morat va col·laborar en una de les seves conegudíssimes cançons Yo contigo, tú conmigo.El seu últim single La cintura, que formarà part del nou disc Mar de Colores, compta amb més de 69 milions de reproduccions al Youtube. Aquest, veurà la llum el pròxim setembre.