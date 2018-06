VOX i SCC neguen haver repartit entrades per la inauguració dels Jocs Mediterranis

Defensen que no en van rebre per part de l'organització i que tampoc en van comprar per lliurar-ne

Actualitzada 27/06/2018 a les 16:55

El partit VOX i l’entitat Societat Civil Catalana (SCC) neguen que hagin rebut entrades per a la inauguració de part de l’organització dels Jocs Mediterranis ni que en venguessin o repartissin als seus simpatitzants. La presidenta de VOX a Tarragona, Isabel Lázaro, ha negat a l’ACN que se’ls donessin entrades i que «en cap cas» en van comprar per lliurar-les entre seguidors, alguns dels quals es van concentrar davant de l’estadi del Nàstic abans de l’esdeveniment per mostrar el suport al rei Felip VI. «No tenim poder adquisitiu per fer això», s’ha defensat Lázaro. D’altra banda, fonts de SCC consultades per l’ACN s’han desvinculat de les acusacions rebudes i han manifestat la seva intenció de no avivar la polèmica.Cal recordar que el Centre Cultural d’Aragó a Tarragona també va afirmar, en diverses piulades a Twitter -ja esborrades-, que cedia una sala de la seva seu a Societat Civil perquè hi fes reunions i que «van ser ells els responsables de tal acció amb les entrades dels Jocs». La Junta del centre aragonès, però, assegurava que no tenia consciència d’aquests fets.Des de Societat Civil han insistit que no tenen cap vinculació amb el Centre Cultural d’Aragó a Tarragona i que no hi fan reunions. Altres fonts d’aquesta entitat unionista han assegurat a l’ACN que els que s’hi reuneixen serien membres del col·lectiu Cataluña por España, que no han volgut respondre a les preguntes de l’ACN, i que no participen de SCC.Des de VOX també neguen tenir cap vincle amb el Centre Cultural d’Aragó, tot i que admeten que de vegades s’han reunit al bar d’aquesta entitat per abordar qüestions de la formació, ja que no tenen seu física a Tarragona. «Alguna vegada hem anat allí, com a altres llocs, però no tenim cap vincle», ha afirmat Lázaro.Sobre la polèmica de les entrades, Lázaro diu que no sap «d’on ha sortit tota aquesta farsa» i ha explicat que la formació no té «infraestructura per fer tot això» i que tampoc sap si haurien decidit fer aquesta acció en cas que tinguessin finançament per fer-ho.La presidenta de VOX a Tarragona recorda que la convocatòria per donar la benvinguda al monarca a la ciutat es va produir com a resposta a la protesta convocada pel CDR en rebuig a Felip VI i, per tant, va ser de darrera hora. En aquesta concentració hi van fer cap membres de VOX i d’altres que no ho eren però que van respondre a la crida, segons la formació, que també ha negat que desplacessin autobusos. «Ens van acompanyar uns quants companys de Barcelona, però van venir en cotxe i molt d’hora», ha afirmat.Sobre la relació entre les entitats, la presidenta de VOX a Tarragona ha explicat que no tenen una relació directa amb SCC, però que sempre van als actes que convoquen perquè tenen en comú «la defensa de la unitat d’Espanya», i «cap vincle de res» més.