Els vaixells arriben divendres, dissabte i diumenge

Actualitzada 27/06/2018 a les 15:43

Trànsit passeig de l’Escullera

Prop de 4.500 passatgers arribaran al Port de Tarragona aquest cap de setmana repartits en tres creuers. Divendres a les 8 hores atracarà al moll de Llevant el Costa Victoria, de la companyia Costa Crociere, procedent de Palma de Mallorca. A les 2 hores de la matinada de dissabte marxarà cap a Savona. Aquest creuer té 252,9 metres d’eslora i una capacitat per a 2.394 passatgers.Dissabte a les 8 hores, arribarà el Pearl II, de la companyia Saga Cruises. Aquest creuer atracarà també al moll de Llevant, procedent de Palamós, i partirà a les 17 hores amb destinació Gibraltar. La capacitat d’aquest creuer, de 164,35 metres d’eslora, és de 620 passatgers.Diumenge arribarà el tercer creuer, el Marella Dream, de la companyia Marella Cruises, que atracarà al moll de Llevant a les 8,30 hores, procedent de Marsella. El Marella Dream partirà a les 19 hores cap a Eivissa. Aquest creuer té 243 metres d’eslora i una capacitat per a 1.533 passatgers.El desplaçament dels passatgers amb autobusos i taxis des de la terminal de creuers fins a la ciutat es realitzarà pel passeig de l’Escullera. És per aquest motiu que, des de les 8 hores de divendres 29 de juny i fins a les 20 hores de diumenge 1 de juliol, els vianants només podran utilitzar el carril pintat de color verd del passeig de l’Escullera. Per motiu de seguretat dels propis vianants es prohibirà l’accés a vehicles, patinadors i ciclistes.