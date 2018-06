Aquest divendres s’escollirà la guanyadora en un acte que es farà al Palau de Congressos

Actualitzada 26/06/2018 a les 20:10

La trentena de candidates espanyoles a ser Miss Universe 2018 ja han desembarcat a Tarragona, on aquest divendres s’escollirà la guanyadora d’aquest certamen de bellesa internacional en un acte que es farà al Palau Firal i de Congressos. Aquests dies, però, ja estan a la ciutat i les joves estan aprofitant per visitar la província. Ahir, per exemple, van gaudir de la Costa Daurada a bord de Mirador Badia, des de l’Ampolla fins a Cambrils.