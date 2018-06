L'art truca a la porta dels instituts

Alumnes de secundària i batxillerat podran fer de guies per un dia al Museu d’Art Modern de Tarragona

Actualitzada 26/06/2018 a les 19:35

A partir del curs que ve, els alumnes de secundària i batxillerat podran convertir-se en guies del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) gràcies al projecte Guia per un dia, que s’ha presentat aquesta mateixa setmana al museu. Pensat per a grups d’estudiants dels centres educatius, la idea parteix de la confecció d’una trentena de fitxes sobre diferents espais i obres que s’exposen al museu. Després de localitzar cada espai o obra físicament, el responsable del grup escollirà a un dels alumnes per sortir davant de la resta i llegir el contingut de la fitxa corresponent. Cada fitxa serà llegida per una persona diferent del grup, de forma que al llarg del recorregut tothom podrà ser Guia per un dia.Aquesta nova activitat forma part de la programació del MAMT Pedagògic per al curs 2018/19. Marisa Suárez n’és la responsable, i apunta que aquesta iniciativa permetrà als centres educatius realitzar la visita al museu de manera autònoma. «Volem que sigui una activitat participativa i oberta. A més de les fitxes que hi haurà al mateix museu, també les penjarem a la pàgina web, de manera que els docents les podran treballar de la manera que considerin», explica. De moment les fitxes s’han editat en català, però està previst traduir-les al castellà i al francès, perquè l’últim trimestre del curs el museu sol rebre moltes visites d’estudiants provinents de França. D’aquesta manera, assenyala Suárez, aquesta visita dels alumnes francesos podrà ser més lúdica.Guia per un dia se suma a altres iniciatives endegades pel MAMT Pedagògic, com la Pedagògic Box, que es va presentar el curs passat i que començarà a rodar aquest any. Es tracta d’una capsa amb material divulgatiu sobre el Tapís de Joan Miró i Josep Royo, que s’ofereix a les escoles que no poden venir al MAMT per circumstàncies com ara no disposar de transport, estar massa lluny del seu poble o ciutat, o no haver aconseguit dia per venir, un fet que ja pot passar a hores d’ara: «Aquest dimarts hem obert el calendari per concertar les visites del curs que ve, i en només tres hores ja s’ha omplert. Fins al 20 de juny de 2019 no queda cap data lliure», expliquen des del museu. L’activitat Guia per un dia, doncs, ve a sumar-se a aquesta oferta complementària, ja que no es necessita la presència de les educadores de sala del museu –la mateixa Marisa Suárez i la Núria Serra per fer la visita.L’any passat, entre els mesos d’octubre i juny, van passar pel Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona uns 4.000 alumnes. A més, el museu va decidir obrir les seves portes els dilluns per als alumnes de centres d’educació especial. «Vam veure que hi havia molta demanda, així que vam demanar autorització a la Diputació per obrir els dilluns. Això representa un esforç per al museu, perquè aquest dia està tancat al públic, però d’aquesta manera podem realitzar millor les visites per a aquests alumnes». Aquest any hi han passat joves de la Creu Roja, la Fundació Estela, els col·legis Alba i Sant Rafael, i dels Suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI).