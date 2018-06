Els mediadors ja treballen amb les dues comunitats de la baralla

Al barri del Pilar consideren clau augmentar la presència policial

Es podria reforçar la formació

La gran baralla entre ciutadans marroquins i gitanos que es va saldar diumenge a la nit amb dos detinguts per amenaces, al barri de Campclar, sumat a l’avís de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) sobre l’empitjorament de la convivència als barris de Ponent, ha rebut ràpida resposta per part de l’Ajuntament de Tarragona. Dilluns al matí, la regidora de Serveis a la Persona, Ana Santos, va donar ordre al seu departament d’activar immediatament el Protocol de Mediació.Els tècnics especialitzats de la Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania (UTIC) del consistori treballen ja sobre el terreny en aquest episodi concret «per evitar que les coses vagin a més», aclaria ahir Santos, qui desgranava alhora el procés: «El primer que estem fent és parlar amb les dues comunitats i amb les persones que s’hi van veure implicades. També estem parlant amb els referents d’aquestes dues comunitats», resumia. La federació veïnal creu imprescindible que l’Imam de Campclar tingui un paper rellevant en aquest procés de diàleg, ja que el consideren una persona molt influent i de rellevància per a la comunitat musulmana del barri.En aquests moments els tècnics estan elaborant una radiografia de la situació buscant els elements que van conduir a la batussa on van participar al voltant d’una quarantena de persones i que ha acabat per escalfat els ànims al barri. «Faran una valoració i indicaran cap a on ens hem de dirigir. Podrem saber fins a on arriba aquesta polèmica, i actuarem», va exposar Santos a Diari Més.En aquest procés de recosir ferides obertes, es duran a terme taules de treball conjuntes, comptant amb representants del col·lectiu marroquí i gitano i d’entitats veïnals. Si els tècnics ho consideren necessari, també podrien sumar-se membres de Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana. El cos policial municipal és considerat clau per l’associació de veïns del barri del Pilar. L’entitat creu que la presència d’agents als seus carrers, davant petits conflictes, resulta vital: «Quan comets un acte incívic, no és el mateix que et cridi l’atenció un veí, a què ho faci un agent de l’autoritat», resumeix el vicepresident de l’associació, Carlos Hermoso.Ara com ara, a falta d’una diagnosi definitiva, l’Ajuntament no descarta cap mesura per relaxar la convivència. «És possible que en determinades zones ens puguem plantejar fer més incidència en la formació en matèria de convivència i en el respecte als béns comuns. Si s’ha de fer, ho parlarem amb les entitats veïnals i amb l’IMED (Institut Municipal d’Educació)», va desgranar ahir la regidora.