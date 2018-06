Els diputats tarragonins van sumar 1.253 qüestions al govern de Rajoy

El socialista Joan Ruiz és el diputat que més iniciatives va presentar (612), i el republicà Jordi Salvador, el que menys (31)

Actualitzada 26/06/2018 a les 21:50

Partits petits, més comissions

Ser en comissions fonamentals

Els cinc diputats tarragonins en l’oposició durant el darrer govern Rajoy (2016-2018), al Congrés, van sumar un total de 1.248 iniciatives parlamentàries, entre preguntes orals, escrites i sol·licituds d’informes a l’executiu Estatal (1.253 sumant les del diputat tarragoní del PP). El representant del PSC, Joan Ruiz, encapçala el llistat amb 612 accions, seguit a distància pel representant d’En Comú Podem, Félix Alonso, amb 244 peticions. En tercera posició se situa Ferran Bel, membre del PDeCAT al grup mixt, que suma un total de 202 iniciatives. Amb una quarantena de qüestions menys es troba el representant Sergio del Campo de Ciutadans (159 preguntes i sol·licituds d’informes), i finalment, en el vagó de cua de les iniciatives parlamentàries hi figura el diputat d’Esquerra Republicana Jordi Salvador, que ha realitzat 31 iniciatives. Pel que respecta al polític del Partit Popular elegit a la demarcació, Jordi Roca, el seu balanç es redueix a cinc iniciatives (una pregunta oral i quatre més escrites), si bé cal tenir en compte que el seu partit ostentava el govern i per tant, aquest no exercia tasques d’oposició.Val a dir que les xifres d’iniciatives presentades (que qualsevol ciutadà pot consultar al web del Congrés) no tenen per què coincidir amb la feina parlamentària real, i l’impacte que les seves accions puguin tenir en la cambra baixa. El socialista Joan Ruiz explica que, habitualment, els diputats de partits amb menys representació, han d’assumir més responsabilitats, formant part de més comissions que no pas els polítics dels partits amb molts diputats, que es poden repartir millor la presència en els diversos grups de treball parlamentari.Per la seva banda, Félix Alonso, del grup confederal d’Unidos Podemos, ressalta que és preferible «la qualitat de les preguntes a la quantitat». El diputat explica a més, que un mateix tema es pot formular amb una única pregunta que n’aglutini moltes.El també alcalde d’Altafulla destaca com a fonamental en l’activitat del dia a dia del Congrés, «la responsabilitat que cada parlamentari pugui tenir en cada una de les comissions». Alonso creu rellevant formar part de comissions en les quals les competències siguin de l’Estat, on hi ha marge per poder treballar des del Congrés. Les de més rang, pel poder de decisió que comporten, són, segons argumenta, la comissió Constitucional, la de Fomento (infraestructures), la de Defensa i, en aquests moments, per l’àmplia preocupació entre la societat, la del Pacte de Toledo (les pensions), on el parlamentari tarragoní d’Esquerra, Jordi Salvador, és portaveu del seu grup.Les xifres presentades abasten des de la constitució de la XII legislatura el juliol de 2016, fins a la darrera setmana d’aquest maig, quan es va produir el canvi de color polític a l’executiu estatal.